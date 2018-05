Amici serale 2018/ Ed. 17: Irama vincitore? I pronostici dalla sua parte

Amici serale 2018, ed. 17: Irama sarà il vincitore del talent show di Maria De Filippi? I pronostici sono tutti dalla sua parte e i fans fanno il tifo per lui.

10 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

Il serale di Amici 2018 è giunto al giro di boa. Dopo le eliminazioni di Valentina, Luca, Matteo e Zic, sono rimasti in pochi a sperare di poter vincere il talent show di Maria De Filippi. Tra gli allievi rimasti ancora in gara, quello che ha conquistato il pubblico, è sicuramente Irama. Il giovane cantautore, entrato nella scuola poche settimane prima dell’inizio del serale, con la sua voce e le sue canzoni ha conquistato tutti. Irama ha già vinto due puntate serali. Ad assegnargli ha vittoria è stata la commissione esterna che apprezza totalmente il suo talento. Molto amato dal pubblico, il giovane cantautore ha ricevuto tantissimi complimenti, in primis da Ermal Meta che lo ha invitato a coltivare il suo talento e a far venire fuori il diamante che ha dentro. I pronostici sono tutti dalla sua parte e, sui social, i fans sono convinti che il suo sia il talento migliore del serale di Amici 17.

AMICI 2018: LUCA CAPOMAGGI: LA PRIMA INTERVISTA DOPO L’ELIMINAZIONE

Luca Capomaggi, dopo l’eliminazione dal serale di Amici 2018, ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni del portale Coming Soon. Il ballerino che è entrato nella scuola perché voluto da Veronica Peparini, considera soddisfacente il suo percorso e che, nonostante l’eliminazione, non ha alcuna intenzione di arrendersi. Luca vuole coltivare il suo sogno e intende continuare a farlo. All’interno della scuola, il suo percorso è stato costellato dalle critiche di Alessandra Celentano che non ha mai creduto nel suo talento. Luca, insieme a Zic e Valentina, è stato il protagonista di un duro confronto con l’insegnante di danza classica. A tal proposito, il ballerino ha detto: “Dopo il confronto in casetta ho capito il suo punto di vista. La maestra è rimasta sempre ferma sulle sue idee. Quello che ho detto lo pensavo veramente ma ho sicuramente sbagliato i modi. Le mie parole erano dettate dalla rabbia e dalla stanchezza. Il mio unico rimpianto infatti è quello di aver esposto in maniera sbagliata il mio pensiero e aver trasmesso un messaggio negativo a chi ci segue sempre”, ha spiegato il ballerino.

