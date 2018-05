Anna Tatangelo madrina al battesimo del nipote/ A Sora con il figlio Andrea ma senza Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo madrina al battesimo del nipote Francesco a Sora, la cantante paparazzata in chiesa anche con il figlio Andrea ma senza Gigi D’Alessio.

10 maggio 2018 Valentina Gambino

Anna Tatangelo festeggia in famiglia. Messi momentaneamente da parte tutti i pettegolezzi dopo la fine della sua relazione d’amore con Gigi D’Alessio, la famosa cantante è tornata a Sora, la sua città natale. Per quale motivo ha fatto ritorno in provincia di Frosinone? Semplicemente per il battesimo del nipote Francesco, figlio di suo fratello Giuseppe. La commovente cerimonia è stata immortalata anche tra le pagine del settimanale Chi, in edicola da ieri con il suo nuovo numero. L’evento con protagonista il piccolo si è svolto presso la chiesa di San Bartolomeo. Una volta terminata la funzione di rito, tutto il gruppo, compreso Andrea, 8 anni, figlio di Anna nato dalla sua relazione con Gigi, si è spostato in un ristorante per festeggiare tutti insieme. Proprio Lady Tata di recente, ha fatto impazzire la sua nutrita schiera di ammiratori per avere partecipato su Radio Deejay al programma di Rosario Fiorello dal titolo “Il Rosario della sera. Durante quella occasione infatti, la vincitrice di Celebrity Masterchef 2018, ha spiegato come cucinare i suoi “Bucatini alla Tatangelo” sulle note di “Essere una donna”, uno dei suoi brani di maggiore successo risalenti al Festival di Sanremo del 2006.

Anna Tatangelo dopo la separazione ufficiale da Gigi D’Alessio e la vittoria di Celebrity Masterchef, si è ripresa in mano la sua vita ed anche la sua carriera. Ed infatti, lo scorso 4 maggio è uscito anche il suo nuovo singolo dal titolo "Chiedere scusa", che ha anticipato l'album che uscirà a settembre. Il brano è stato scritto da Matteo Buzzanca e prodotto da Placido Salamone e Mattia Panzarini e segna il suo ritorno in musica a tre anni di distanza da "Libera", l'ultimo lavoro discografico che data 2015. La Tatangelo in merito al nuovo progetto musicale ha scritto: "Sono davvero molto fiera di questo brano, perché è il primo risultato di mesi e mesi di lavoro in studio e di ricerca dentro me stessa per riuscire ad esprimere in musica quello che ho dentro". Questo sabato, la cantante sarà ospite anche al Mon Amour Eventi a Rimini dove incontrerà i fan e interpreterà alcuni dei suoi brani più belli e di successo, compreso il suo nuovo singolo.

