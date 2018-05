Avengers 4, Gwyneth Paltrow spoilera il prossimo capitolo?/ Le clamorose rivelazioni su Pepper e Tony

Pepper Potts e Tony Stark

Potrebbe rappresentare un enorme spoiler sul prossimo capitolo di Avengers, quanto dichiarato recentemente da Gwyneth Paltrow. La bell’attrice americana, che nei film della serie Marvel interpreta Pepper Potts, fidanzata e collaboratrice di Tony Stark, ha recentemente dichiarato: «Pepper e Tony hanno davvero avuto un lungo viaggio assieme – si legge sulle pagine di BadTaste.it - lei ha ovviamente iniziato come assistente, e poi la relazione si è evoluta, e ora sono sposati e hanno un figlio. La loro relazione si è evoluta in tutte le maniere in cui le grandi storie d’amore si evolvono». I due non sono sposati attualmente, ma sono semplicemente fidanzati, e di conseguenza, potremmo a breve vedere il loro rapporto evolvere in maniera importante.

LO VEDREMO NEL PROSSIMO AVENGERS?

Resta comunque scontata la domanda: Gwyneth Paltrow ha anticipato quanto accadrà nel nuovo film sugli Avengers, o magari, ha semplicemente spoilerato un nuovo capitolo di Iron Man? Chi lo sa, fatto sta che le anticipazioni sono alquanto succulenti, e faranno senza dubbio felici i moltissimi fan del grande Robert Downey Junior. Tra l’altro, trattasi di una notizia decisamente positiva, che si antepone ai tragici fatti avvenuti durante Avengers: Infinity. A questo punto non ci resta che attendere l’attesa uscita del secondo capitolo dell’ultimo film sui Vendicatori, nelle sale cinematografice però solo fra un anno, a maggio del 2019.

