BEATRICE PEZZINI/ Chi è? Da Ti lascio una canzone alla finale di The Voice of Italy 2018

Beatrice Pezzini è una dei quattro finalisti di The Voice of Italy 2018: la partecipazione, a soli 15 anni, a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici.

10 maggio 2018 Annalisa Dorigo

The Voice of Italy 2018

Beatrice Pezzini è approdata alla finalissima di Voice of Italy 2018 che andrà in onda questa sera su Rai 2. La cantante la scorsa settimana ha avuto la moglio sul rapper Riki, impressionando ed emozionando i giudici e il pubblico da casa. J-Ax ha quindi deciso di darle la possibilità di approdare alla fase del Sing Off, dove si è trovato in grossa difficoltà nella scelta del nome da portare avanti. Alla fine Beatrice ha proposto 'Nessun dolore' di Lucio Battisti e ha avuto la meglio su Antonio anche se non sono mancate le polemiche, soprattutto dal concorrente eliminato. Quest'ultimo ha infatti espresso la sua delusione, attribuendola ad un'età non adatta al pubblico musicale italiano: "È l'ennesima riprova che a trentasei anni sei vecchio per la musica italiana", ha dichiarato anche se le sue parole non sono bastate per convincere J-Ax del contrario. Beatrice Pezzini è una delle quattro finaliste del talent show e ora sarà il televoto a decidere se merita la vittoria.

L'AMORE PER LA MUSICA GIÀ A TRE ANNI

Beatrice Pezzini, classe 1997, arriva alla finale di The Voice of Italy da Valeggio sul Mincio, cittadina che l'ha vista muovere i primi passi nel mondo della musica. La giovanissima interprete infatti canta dall'età di tre anni, passione confermata anche dagli scatti presenti nel suo profilo Instagram nel quale appare spesso in compagnia del suo amatissimo microfono. Per realizzare il suo grande sogno di diventare cantante, Beatrice ha cominciato lo studio di canto, jazz e pianoforte al Conservatorio, supportata dall'affetto della sua famiglia, che l'ha sostenuta fin da piccola in questo difficile percorso. Il talento, sbocciato molto presto, l'ha portata in televisione quando ancora era una bambina. I più attenti di voi la ricorderanno sicuramente a Ti lascio una canzone, il programma allora condotto da Antonella Clerici. A soli 15 anni, Beatrice aveva evidenziato il suo incredibile talento, approdando dritta (anche in quel caso) alla finalissima.

BEATRICE PEZZINI: I PRIMI PASSI IN TELEVISIONE

La finalista di The Voice of Italy 2018 Beatrice Pezzini ha tentato già in passato di conquistare il successo grazie alla televisione. Prima del talent show di Rai 2, era infatti approdata a Ti lascio una canzone nel 2012 e nel 2015 era tornata sul palco del programma condotto da Antonella Clerici ma nella versione 'Big'. Anche in tale circostanza aveva ben figurato, riuscendo a conquistare il secondo posto. La finale è dunque una costante per l'aspirante cantante veneta che questa sera dovrà fare i conti con gli altri talenti Maryam Tancredi, Andrea Butturini e Asia Sagripanti. Considerando il suo amore per la musica e una voce impareggiabile, è impossibile non considerarla una dei grandi favoriti per la vittoria finale. La giovane artista può infatti contare su un grande apporto anche nei social network ha già una official fanpage su Facebook molto aggiornata (con più di 4300 mi piace). È presente anche su Instagram dove ha già quasi 4200 follower e dove qualche giorno fa ha ringraziato il suo coach J-Ax: "Mai avrei creduto di arrivare fino a questo traguardo ... Sono felicissima ho lavorato con costanza e determinazione, ho cantato con il cuore e con passione, mi sono divertita un sacco, ho conosciuto gente meravigliosa. Ringrazio il Mio coach @j.axofficial Che é riuscito a comprendere ciò che io sono veramente e per avermi spronato a viaggiare con coraggio esplorando vari mondi musicali ".

© Riproduzione Riservata.