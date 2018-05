BETTA LEMME/ "Bambola" il duetto con i finalisti di questa edizione (The Voice of Italy 2018)

Betta Lemme, ospite di The Voice of Italy 2018, duetta questa sera con i quattro finalisti nella sua hit 'Bambola'. Il successo inaspettato per l'artista italo-canadese.

10 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Betta Lemme

Betta Lemme sarà ospite, insieme all'artista rumeno Mihail, della finalissima di The Voice of Italy 2018, in programma questa sera su Rai 2. Il suo nome potrebbe non dire nulla ai telespettatori del programma eppure la sua canzone 'Bambola' è molto conosciuta dagli italiani e trasmessa costantemente in radio. Betta Lemme canta in italiano e in francese: per quale motivo? Le ragioni vanno indietro nel tempo ovvero alle origini italiane della cantante che arriva dal Canada. I suo nonni vengono dal Sud, tra Calabria e Abruzzo, e l'amore per la loro terra natale è sempre stato una costante nella sua vita. Intervistata dal Corriere della Sera, qualche settimana fa l'interprete di 'Bambola' ha confessato: "Conosco parecchi italiani. Mi piace il cibo, ma questo lo dicono un po' tutti. Amo soprattutto la passione delle persone, il modo che hanno di accoglierti e di farti sentire a casa". E dell'Italia apprezza anche la musica in particolare Patty Pravo, Loredana Bertè, Mina, Anna Oxa e più di recente si è avvicinata anche allo stile di Gianna Nannini.

BETTA LEMME PRESENTA LA SUA HIT 'BAMBOLA'

Betta Lemme duetterà questa sera insieme ai quattro finalisti di The Voice of Italy 2018, cantando insieme a loro 'Bambola', una delle canzoni più passate in radio degli ultimi mesi. Tale brano parla di amore e di lavoro e ha, non per caso dei riferimenti all'omonima hit di Patty Pravo: "L'ho scritta con il mio amico Rick che è anche un produttore di talento in un periodo duro per me è un pezzo autobiografico ma che riguarda tutti. È leggero, si balla, ma c'è anche un messaggio dentro: parla di onestà, si riferisce all'amore e al lavoro", ha spiegato Betta Lemme al Corriere della Sera. E sulla scelta del francese: "In francese diciamo doll ma la parola non si addiceva alla canzone. Così mi è venuta in menteBambola, un pezzo iconico. Abbiamo aggiunto in italiano il verso che dice: e come fossi una bambola... Questo è tutto. Decisamente il pezzo non è stato scritto pensando a lei".

IL SUCCESSO NEGLI STATI UNITI

Betta Lemme, 24 anni, viene da Montreal ed era modella prima di seguire il grande sogno di diventare cantante. Anche se in passato non era stata ammessa al conservatorio a causa delle sue difficoltà nel leggere gli spartiti, aveva comunque imparato a suonare la chitarra e il pianoforte, decidendo di trasferirsi a New York. Proprio nella Grande Mela ha trovato la sua prima occasione, duettando con il duo Sofi Tukker in Awoo, e cominciando a comporre e a produrre le sue canzoni. Il successo è arrivato prima del previsto, tanto che persino i suoi genitori se ne sono stupiti. Tanti i pezzi già pronti e che faranno parte del suo primo album, nel quale canterà sia in inglese che in francese. Per quanto riguarda l'italiano, purtroppo non lo parla anche se ammette di capirlo molto bene proprio grazie alle sue radici. Ma la cantante vuole mettere le cose in chiaro sulle sue conoscenze linguistiche: "Hanno scritto che so quattro lingue ma non è vero. Sarei un genio e non è proprio il mio caso"

