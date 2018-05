Baye Dame Dia vs Barbara D'Urso/ "Le mie parole sono state travisate" (Grande Fratello)

Baye Dame Dia contro Barbara D'Urso: dopo lo sfogo social, il senegalese da dietrofront sul Grande Fratello spiegando di non aver mai voluto attaccare gli autori del reality.

10 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Baye Dame Dia

Baye Dame Dia torna a far discutere facendo retromarcia sulle presunte dichiarazioni fatte contro il Grande Fratello. Il senegalese, squalificato dal Grande Fratello 2018 dopo l’aggressione ad Aida Nizar, nella scorsa puntata del reality show, è rientrato in casa per chiedere scusa a tutti i concorrenti per quanto accaduto. Baye ha abbracciato e salutato tutti non chiedendo scusa, però, ad Aida Nizar, l’unica, a detta di Barbara D’Urso, con cui si sarebbe dovuto scusare per l’atteggiamento aggressivo. Nelle scorse ore, Baye Dame, su Instagram, ha pubblicato una storia che è stata interpretata come un attacco al Grande Fratello. “Ragazzi facciamo un po’ di chiarezza! Ieri sera sono entrato nella Casa con delle direttive da rispettare! Sarei dovuto entrare per ‘consolare’ e salutare Lucia e Danilo, senza poter parlare di nuovo del ‘caso’ Aida – Baye… e così ho fatto. Non avrei avuto alcun tipo di problema a scusarmi ancora una volta in diretta davanti a tutta l’Italia. Anzi, volevo portare anche dei fiori, ma mi è stato impedito!", ha sbottato Dame Dia. Le parole di Baye hanno scatenato accese critiche nei confronti del Grande Fratello al punto che il senegalese ha dovuto spiegare, con un post successivo, il senso delle sue parole.

BAYE DAME DIA, DIETROFRONT SUL GRANDE FRATELLO 2018

Nessun attacco al Grande Fratello 2018 da parte di Baye Dame Dia. Su Instagram, l’ex gieffino ha spiegato di non aver mai attaccato gli autori del reality. Secondo quanto scritto da Baye, il caso con Aida era stato già chiuso e che la scelta di evitare di parlarne nuovamente è arrivata dalla voglia di non alimentare ulteriori tensioni tra i concorrenti. “Come previsto, anche la storia che ho fatto ieri è stata travisata. Quello non era assolutamente uno sfogo contro gli autori” – ha scritto Baye Dame che ha poi spiegato il senso delle sue parole – “Volevo semplicemente chiarire la situazione per farvi capire che il caso ‘Aida-Baye’ era stato chiuso. Aida era in nomination, non era giusto nei suoi confronti aprire quel capitolo. Quindi si è pensato di lasciare tutti i nominati tranquilli e di dedicarmi a chi, lì nella casa, mi ha voluto veramente bene”. Baye Dame, poi, ha concluso ciò che farà con Aida Nizar: “Ci chiariremo fuori dalla casa in questi giorni”.

