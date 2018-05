CHEF RUBIO, CAMIONISTI IN TRATTORIA/ Su Dmax e Nove: "La cucina vera e della tradizione"

Camionisti in trattoria, il nuovo programma condotto da Chef Rubio in onda questa sera su Dmax e Nove: tre autotrasportatori presentano il loro ristorante preferito.

10 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Chef Rubio

Chef Rubio torna questa sera in tv con il suo nuovo programma intitolato Camionisti in fattoria, in onda da oggi 10 maggio su Dmax (canale 52 del digitale terrestre) e Nove. Lo scopo della nuova trasmissione, come lo stesso titolo lascia intendere, è cercare i ristoranti che si trovano in prossimità delle reti stradali e che risultano apprezzati proprio dagli autotrasportatori. Per questo dovranno essere giudicati non solo per la bontà dei loro piatti, ma anche il rapporto qualità prezzo e per la velocità nel soddisfare i clienti. "È ora de partì per un viaggio! Destinazione? La cucina vera e della tradizione. E c'è solo una categoria di persone che conosce bene quello che cerco: i camionisti. Voglio capire se l'antico adagio che dove si fermano loro se magna bene corrisponde alla realtà" , è quanto spiegato dallo chef Rubio, in una recente intervista rilasciata all'Ansa nella quale ha spiegato la soddisfazione nella ricerca della trattoria perfetta.

CAMIONISTI IN TRATTORIA ARRIVA SU DMAX E NOVE

"È stata una sorpresa anche per me, nella maggior parte di queste trattorie o di questi ristoranti, si mangia davvero bene, addiririttura meglio di locali pretenziosi dove spendi una barca di soldi e poi offrono piatti assolutamente non all'altezza", con queste parole Chef Rubio ha presentato all'Ansa la sua soddisfazione per il suo programma Camionisti in trattoria, che da questa sera andrà in onda in prima serata su Dmax e Nove. Il cuoco, divenuto una presenza costante in televisione dopo l'addio al rugby, cercherà di offrire un racconto gastronimico dell'Italia, dato dal punto di vista di una categoria che lo conosce perfettamente. E per capire al meglio il punto di vista dei camionisti, Chef Rubio nelle sei puntate previste diventerà uno di loro, percorrendo lunghi tratti stradali in compagnia di tre diversi guidatori. Si tratterà di una specie di staffetta nella quale il presentatore assaggerà il menu che verrà suggerito dal proprio compagno di viaggio: "E alla fine decido chi dei tre camionisti è stato la migliore guida, quello con cui ho vissuto l'esperienza più interessante, sotto tutti gli aspetti".

