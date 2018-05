CHISUM/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi, 10 maggio 2018)

Chisum, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 10 maggio 2018. Nel cast: Jon Wayne, Forrest Tucker e Ben Johnson, alla regia Andrew V. McLaglen. La trama del film nel dettaglio.

10 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST JOHN WAYNE

Il film Chisum va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 10 maggio 2018, alle ore 16.30. Una pellicola western che è stata affidata alla regia di Andrew V. McLaglen. Si tratta di una pellicola prodotta e realizzata nel 1970 dalla Warner Bros ed è ispirata ad una storia realmente accaduta e narrata all'interno di un saggio redatto da Andrew J. Fenady. Quest'ultimo si è occupato anche di curare la sceneggiatura di Chisum. Il film è stato interpretato da attori del calibro di John Wayne, Forrest Tucker, Christopher George, Ben Johnson e Glenn Corbett. Ad interpretare il personaggio coprotagonista di Lawrence Murphy fu Forrest Tucker, un grande attore cinematografico molto famoso negli anni 50 e 60 e noto principalmente per essere apparso in film come Iwo Jima, deserto di fuoco, La cavalcata dei diavoli rossi, I pirati dela croce del sud, La regina dei desperados, La valle dei bruti e Il mostruoso uomo delle nevi. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

CHISUM, LA TRAMA DEL FILM

John Chisum è l'uomo più ricco ed influente dell'intero Nuovo Messico. E pensare che quando approdò in quelle immense distese di terreno incolto diversi anni prima, quel territorio era totalmente disabitato. Tuttavia, la potenza di Chisum non può certo competere con il potere esercitato nell'intera contea di Licoln da Lawrence Murphy, che sta pian piano espropriando terreni ed allevamenti ai piccoli contadini ed allevatori della zona. La situazione inizia a degenerare quando il fedele amico di John Chisum, Henry Tunstall, viene brutalmente assassinato dagli uomini di Murphy, in quanto colpevole assieme a Chisum, di aver invocato l'intervento del governatore per frenare l'avanzato di Murphy.

