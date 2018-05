EUROVISION SONG CONTEST 2018 / Oggi la seconda semifinale: Italia già ammessa di diritto alla finalissima

Eurovision Song Contest 2018, questa sera la seconda semifinale in onda su Rai 1: Italia già in finale con 'Non mi avete fatto niente' di Ermal Meta e Fabrizio Moro.

10 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Ermal Meta e Fabrizio Moro

Si terrà questa sera la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2018, la kermesse canora che quest'anno in programma a Lisbona, in Portogallo. Martedì scorso Albania, Austria, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Israele, Lituania e Repubblica Ceca hanno conquistato un posto per la finale mentre sono state eliminate Armenia, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Croazia, Grecia, Islanda, Macedonia e Svizzera. Oggi 10 maggio altri 18 artisti rappresenteranno il loro Stato per accedere alla fase decisiva della competizione: si tratta di Romania, Norvegia, San Marino, Serbia, Danimarca, Moldova, Russa, Olanda, Georgia, Australia, Ungheria, Polonia, Malta, Ucraina, Slovenia, Montenegro, Lettonia, Svezia. Avrete sicuramente notato che in questa lista manca l'Italia. La ragione è che i nostri rappresentanti, come i cantanti di Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Francia e il padrone di casa Portogallo, potranno accedere direttamente alla finalissima che verrà trasmessa sabato su Rai 1. L'Italia sarà rappresentata da Ermal Meta e Fabrizio Moro con 'Non mi avete fatto niente'.

EUROVISION SONG CONTEST 2018: ESPLODE IL PRIMO SCANDALO

Rai 4 trasmetterà questa sera la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2018, che sancirà i nomi di altri 10 finalisti. E mentre la gara entra nel vivo, esplode puntualmente anche il primo scandalo, che vede coinvolta Netta, la rappresentante di Israele sostenuta anche dall'artista croato Jacques Houdek, e Salvador Sobral. Quest'ultimo, già vincitore della kermesse canora nel 2017, ha rilasciato sul quotidiano portoghese Publico, una serie di dichiarazioni che hanno fatto molto discutere: "Youtube mi ha consigliato di ascoltare la canzone israeliana, pensando mi potesse piacere. Ho aperto il link e ho sentito una canzone orrenda. Per fortuna quest'anno non mi tocca ascoltare nulla". La risposta della Netta è stata particolarmente elegante attraverso un tweet: "Mandando solo amore a Salvador, e a tutti gli artisti di tutti i generi" mentre più pungente è stata la replica proprio di Houdek: "Vergognati, Salvador Sobral!!! Vergognati!!! È così che un vincitore dell'Eurovision Song Contest dovrebbe pronunciarsi? Hai provato così tanto a dipingerti da uomo umile, da vero artista, e potresti aver ingannato l’intera Europa, ma non hai ingannato me!"

