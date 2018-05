Elena Morali e Scintilla si sono lasciati? / "Colpa di Marco Ferri": i due ex naufraghi si frequentano?

Elena Morali e Scintilla si sono lasciati? Stando alle indiscrezioni, l'ex naufraga è andata via dalla loro Casa e starebbe frequentando Marco Ferri

10 maggio 2018 Anna Montesano

Elena Morali e Scintilla

Arrivano brutte notizie su una delle coppie della tv italiana più chiacchierate degli ultimi mesi. Pare ci sia aria di crisi tra Scintilla, il noto comico di Colorado il cui nome è Gianluca Fubelli, e la fidanzata e futura moglie Elena Morali. Si parla addirittura di rottura tra i due, che, solo alcuni mesi prima della partecipazione della showgirl all'Isola dei Famosi, avevano annunciato il matrimonio. Come svela Bollicine Vip, Elena avrebbe lasciato la casa in cui conviveva con Scintilla. Il motivo della crisi? Pare sia un forte interesse e conseguente avvicinamento della Morali a Marco Ferri. "Elena Morali, quindi, non solo ha rimandato le sue nozze con Scintilla, ma stando a quanto rivelato da alcune persone vicine all’ex pupa, lo ha addirittura lasciato. - si legge sulla fonte - L’ex pupa bionda domenica 6 maggio è stata avvistata mentre stava facendo il trasloco, ha già lasciato la casa dell’ex fidanzato Gianluca Fubelli."

MARCO FERRI CONTESO TRA ELENA E PAOLA DI BENEDETTO?

Dell'interesse di Elena Morali a Marco Ferri si era già parlato alla fine dell'Isola dei Famosi 2018, quando Cecilia Capriotti aveva fatto intendere che in Honduras la biondissima showgirl aveva fatto delle avances a Ferri che le aveva dato un due di picche. Questo forte interesse pare però abbia avuto seguito fuori, portando Scintilla ed Elena a lasciarli. Ma non è tutto: a quanto pare Elena Morali non sarebbe l'unica ex naufraga di questa ultima edizione dell'Isola dei Famosi ad avere pretese su Marco Ferri. Stando a quanto si legge: "Marco Ferri al momento sarebbe conteso tra Paola Di Benedetto ed Elena Morali. - e ancora - A quanto pare l’ex naufrago attualmente starebbe uscendo con entrambe, non a casa sia Paola che Elena sono tornate da poco single." La notizia sarà confermata dai diretti interessati?

