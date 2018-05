Elettra Lamborghini/ "Le donne che non la danno sono il top. Sogno di rappresentare l'Italia nel mondo"

Elettra Lamborghini si racconta a 360 gradi dalle pagine di Maxim: dalla voglia di diventare mamma al messaggio per le donne fino al sogno di sfondare nella musica.

10 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, nipote del fondatore della casa automobilistica Ferruccio Lamborghini, cerca il suo posto nel mondo della musica. La bella ereditiera, protagonista della prima cover di Maxim, il bimestrale diretto da Lucia Limiti, ai microfoni di Clarissa Domenicucci, ha parlato dei suoi sogni professionali e privati. Dopo aver partecipato ad una serie di reality, Elettra Lamborghini ha deciso di allontanarsi dal mondo della televisione per tuffarsi nella musica. Dopo Pem Pem, il mio primo singolo con cui ha vinto il disco di platino, Elettra Lamborghini sta lavorando al disco. Per realizzare il suo sogno, a settembre si trasferirà a Miami. La sua aspirazione è riuscire a rappresentare l’Italia in giro per il mondo con la sua musica. Quella che si racconta a Maxim è un’Elettra Lamborghini inedita che tira fuori anche la sua parte più intima.

ELETTRA LAMBORGHINI, I PROGETTI PROFESSIONALI

La musica è sempre stata una grande passione per Eletta Lamborghini. Per riuscire a sfondare nel mondo della musica, la bella ereditiera non ha alcuna intenzione di affidarsi ad un manager. “Sono la manager di me stessa, una maniaca del controllo. Non ho agenti, non li ho più voluti avere. Brucia il ricordo del primo, che mi disse ‘sei una gallina dalle uova d’oro’. Sono una ragazza con i miei valori, tutto fumo e niente arrosto, mi rilasso solo in famiglia, finora mi hanno sottovalutata e per colpa mia, colpa di alcune interviste in cui ho detto cose stupide. Capita di rileggermi e di pensare: “ma che cavolo ho detto?”, ha spiegato Elettra. E sul suo futuro, invece, ha detto: “sogno di rappresentare l’Italia in giro per il mondo con la mia musica: sono l’unica italiana dal cuore latino. Vorrei che la gente fosse fiera di me”. Nonostante la sua immagine forte, Elettra dimostra di avere una testa e un'anima sensibile.

ELETTRA LAMBORGHINI E L’AMORE

Elettra Lamborghini non è solo la ragazza tutta lustrini che si mostra in televisione. L’ereditiera, infatti, a Maxim ha parlato d’amore e del suo rapporto con la fede. La sua situazione sentimentale, al momento, non è molto chiara. Nella vita di Elettra non c’è un fidanzato ufficiale, anche se c’è un ragazzo che non le risponde. “Lasciamo stare! Diciamo che c’è un maledetto, a Miami, che non risponde ai miei messaggini. Sai che ti dico? Bisogna svegliarsi! Se non risponde vuol dire che non gli interesso abbastanza” – spiega la Lamborghini che non ha alcuna intenzione di fidanzarsi con un rapper. Nel suo futuro spera anche di diventare mamma: “Sì, ho un forte istinto materno ma vorrò fare le cose per bene: un bimbo deve avere una mamma e un papà che si occupino di lui”. Per quanto diventerà mamma, qualora dovesse avere una figlia femmina, Elettra ha già in mente il consiglio che le darà: “Di non darla a nessuno, la raccomandazione che da un pò mi sono auto data. Quelle che non la danno sono il top perché danno valore all’essere donna. Tutte abbiamo due tette e un sedere e non c’è bisogno di mostrarle, ora l’ho capito”.

