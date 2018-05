Emma e Biondo, Amici 17/ Video, la cantante piange e lui la consola: coccole in casetta

Emma e Biondo, coccole e tenerezze ad Amici 17. La cantante piange, in crisi per il confronto con Carmen e lui la consola. "Non voglio uscire" ammette

10 maggio 2018 Anna Montesano

Emma e Biondo, Amici 17

Non è una settimana semplice per Carmen ed Emma nella scuola di Amici. Le due cantanti, nella diretta di sabato scorso, sono state messe in sfida diretta da Rudy Zerbi che le considera due elementi molto simili a livello di potenza vocale e, per questo, "Non è necessario che rimangano entrambe ma solo una delle due" ha dichiarato. Una scelta che ha messo i professori di ballo in difficoltà, tanto da chiedere una settimana per poter decidere. Una settimana di tensione ed ansia per le due cantanti, in trepida attesa di scoprire l'esito di questa sfida. È soprattutto Emma a soffrirne, tanto che oggi, sopo aver ricevuto la visita di Veronica Peparini in sala prove, scoppia in lacrime. Tornata in casetta, trova fuori ad attenderla Biondo.

COCCOLE TRA EMMA E BIONDO

Emma è ancora in lacrime e ammette che questa situazione è per lei molto difficile. Svela allora al suo fidanzato di sentirsi sotto stress per “il fatto di essere sempre messa a confronto con Carmen e di dover aspettare un'altra settimana” e che “non voglio uscire“. Biondo la abbraccia, la consola e la tiene stretta a se, una scena che sul web fa sognare i tantissimi fan della coppia di Amici 17. Arrivano anche le parole di Carlo Di Francesco su questo confronto tra Emma e Carmen. Il professore di canto ha per loro solo complimenti: “Due cantanti fantastiche sotto tutti i punti di vista - dichiara Di Francesco - Entrambe messe alle strette c’hanno regalato loro stesse, che è una cosa bellissima”. Chi la spunterà tra le due cantanti?

"Non voglio uscire" Emma si sfoga con Biondo... #Amici17 pic.twitter.com/K7q4dmZWcN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 10 maggio 2018

© Riproduzione Riservata.