Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Giulia rivela: "Lui troppo geloso", sintomo di amore folle?

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi alle prese con i problemi di gelosia? La Donatella Giulia rivela: "Lui troppo geloso" ma per lei è solo sintomo di amore folle, questo sistemerà le cose?

10 maggio 2018 Hedda Hopper

Giulia Provvedi

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono ancora tra i temi caldi del gossip di questo giovedì a Mattino 5. Ospite in studio è Giulia Provvedi proprio per trattare i temi delle coppie che scoppiano e degli amori che naufragano e per questo lei non può non dire la sua sulla sorella e il fidanzato. A quanto pare la crisi è ormai rientrata visto che i due sono stati immortalati insieme al bar proprio nel momento in cui lui le stava dando l'anello. Bocche cucite su questo da parte di Giulia Provvedi che parla della sorella e di Fabrizio come di una coppia innamorata ma anche del fatto che i problemi ci sono e che la questione è legata alla gelosia dell'ex re dei paparazzi. A quanto pare Fabrizio, come la stessa Silvia aveva rivelato a Mattino 5, è molto geloso e questo crea scompiglio in casa anche se, ammette, è sempre sinonimo di un grande sentimento. L'amore è legato spesso alla gelosia e al fatto che si tiene ad una persona, Silvia riuscirà a sopportarlo in nome di questo sentimento?

GIULIA PROVVEDI DICE LA SUA SU FABRIZIO E SILVIA

Giulia Provvedi è in studio non parla solo della sorella e di Fabrizio ma anche del Grande Fratello dicendo la sua su Luigi Favoloso, che anche lei non trova poi così educato e leggero come un programma di questo genere meriterebbe. La puntata si conclude con zero rivelazioni sulla questione del misterioso anello che i due si sono scambiati e anche sulle possibili nozze sempre più vicine. Cosa diranno i diretti interessati sulle rivelazioni di In Famiglia? Non ci rimane che attendere il prossimo gossip o il prossimo settimanale che si occuperà della loro complicata storia.

© Riproduzione Riservata.