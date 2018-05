Festival di Cannes 2018/ Patricia Contreras incidente hot sul red carpet!

Festival di Cannes 2018, Patricia Contreras incidente hot sul red carpet della kermesse del cinema internazionale che si sta tenendo in questi giorni nella cittadina francese.

10 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Patricia Contreras si è resa protagonista di una situazione molto imbarazzante al Festival di Cannes 2018. La ragazza infatti è stata al centro di un incidente hot in cui si è visto il suo seno con il vestito che è calato improvvisamente. La donna non era la prima volta a ritrovarsi al centro di un episodio del genere visto che al Festival di Venezia numero 74 aveva fatto scandalo con gli slip ben in evidenza. L'attrice nel cast della web-serie The Lady è stata protagonista anche de L'Isola dei Famosi 2016 anche se non aveva fatto grandissima strada in Honduras, ricevendo anche qualche critica di troppo. Al Festival di Cannes ha fatto girare tutti e se ne parlerà ancora molto con alcuni che hanno visto questo come un incidente e altri invece come un modo di attirare l'attenzione. Di certo non c'è la possibilità di capire quello che è successo con le parole della diretta interessata pronta a dire la sua.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Il Festival di Cannes 2018 sta regalando sicuramente grandi emozioni con tantissime anteprime e l'uscita di film di registi di fama internazionale come Matteo Garrone e Lars Von Trier. Tra gli eventi attesi della giornata c'è anche l'italiano Stefano Savona che da noto documentarista si è presentato con il film d'animazione Samouni Road, un ritratto di famiglia direttamente dalla periferia di Gaza. Per quanto riguarda la sezione Un Certain Regard invece troviamo la commedia di Antoine Desrosieres "A genoux les gars" che parla di un gruppo di adolescenti con un video che scotta tra le mani. Per il concorso grande attesa per Plaire, aimer et courir vite di Christopeh Honoré va in scena dopo una grandissima attesa e tantissime parole alla vigilia proprio del Festival di Cannes, oltre a Zimna wojna di Pawel Pawlikowski. Interesse, grande cinema e tanti personaggi come sempre aspettano i presenti in Francia.

