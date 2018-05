Georgette Polizzi in ospedale/ Video, i primi passi in riabilitazione: “Alzate il cul* e mangiatevi la vita!”

Georgette Polizzi ancora in ospedale mostra gli enormi progressi agli estimatori tramite un video, i primi passi in riabilitazione: “Alzate il cul* e mangiatevi la vita!”.

10 maggio 2018 Valentina Gambino

Georgette Polizzi, i primi passi verso la rinascita

Georgette Polizzi, dopo essere stata ricoverata in ospedale continua a fare passi in avanti (in tutti i sensi!). La stilista diventata famosa per aver partecipato a Temptation Island, ha fatto preoccupare i fan per un improvviso ingresso nel reparto di neurologia. Attualmente non ha rivelato cosa le è successo ma ha postato un video molto indicativo, mostrando ai fan gli enormi passi in avanti compiuti in questo periodo di riabilitazione. "Il cuore scoppia di gioia mentre scrivo il testo di questo video! Qui in reparto ogni giorno i dottori mi ripetono che le medicine aiutano ma per farcela ci vuole la testa!! E così eccomi qui a distanza di 20 giorni.... eccomi qui carica più che mai!!", esordisce la stilista e poi svela di avere avuto un momento difficile: "Lo ammetto sono crollata... un giorno… si sono crollata.... ho pianto ininterrottamente dalla mattina alla sera convinta che non ce l’avrei mai fatta ed invece il giorno dopo...".

Nel video postato da Georgette Polizzi, si evidenziano i progressi fatti nel corso delle giornate in riabilitazione, dopo circa tre settimane dal ricovero in neurologia. “Ero in riabilitazione a girare il primo video che vedete. Il secondo video è di ieri e i progressi sono pazzeschi!!”, scrive ancora la stilista. Poi arriva il messaggio fortemente motivazionale per tutti gli estimatori: “Questo video voglio dedicarlo a tutti quelli che hanno smesso di crederci... non solo nella malattia ma anche nella vita!! A tutti quelli che si riempiono la bocca ed i pensieri della parola IMPOSSIBILE... a tutti quelli che fanno della demoralizzazione uno stile di vita!! QUESTO VIDEO È PER VOI!! Perché l’ho sempre urlato che volere è potere... l’ho sempre detto che i miracoli esistono solo se li facciamo partire da dentro di noi! Guardate questo video alzate il cul* e cominciate a mangiarvela la vita!”. Tanti i messaggi di stima da parte dei fan: “Mamma mia che forza ragazzi! È proprio vero che volere è potere. Tanta stima per te”, “Quanto sei forte donna!”, “Forza e coraggio, non mollare mai Polly... ti mando un mega abbraccio”.

