Giovanni Cottone querela Valeria Marini/ “Mi ha accusato di furto, i giudici stabiliranno chi mente…”

Giovanni Cottone querela l'ex moglie Valeria Marini: “Mi ha accusato di furto, i giudici stabiliranno chi dice la verità...", poi parla anche di Fabrizio Corona e Gigi D'Alessio.

10 maggio 2018 Valentina Gambino

Giovanni Cottone rompe il silenzio e parla dell'ex moglie Valeria Marini. Dopo 184 giorni di carcere proseguiti poi con gli arresti domiciliari, l'imprenditore si è confidato tra le pagine del settimanale Oggi, chiarendo alcuni dettagli. "Perché è finito il matrimonio con Valeria Marini? Dovrei saperlo per rispondere e a oggi ancora non lo so… Io le avrei nascosto di avere dei figli? Preciso i fatti: ho tre figli e lei li ha conosciuti tutti", ha dichiarato. I loro rapporti - per forza di cose - sarebbero decisamente tesi e spinosi e le sue dichiarazioni lo dimostrano appieno: "Dico solo due cose: l’ho querelata per avermi accusato di furto e i giudici stabiliranno chi dice la verità. In quanto al denaro: io non le devo nulla. Mentre ero in carcere oltretutto lei andò in una trasmissione a dire di aver ricevuto una mia lettera e la strappò davanti alle telecamere rifiutandosi di leggerla. Io non ho mai, e dico mai, scritto lettere alla Marini".

Giovanni Cottone, l’amicizia con Corona e D’Alessio

Lo sfogo di Giovanni Cottone prosegue ancora. All'imprenditore sono stati sequestrati anche degli immobili del valore di 5 milioni dopo la condanna per bancarotta e corruzione. Attualmente quindi, vive in un monolocale con al suo fianco una giovane compagna di cui parla volentieri: "Sono legato a lei da 6 mesi e stiamo bene. È laureata, organizza eventi per società nordafricane perché è araba. Ho 60 anni ma sogno ancora di avere una famiglia. E non mi dispiacerebbe un altro figlio…", confida. In carcere Cottone ha condiviso la stessa cella con Fabrizio Corona: “È nata una bella amicizia… Mi faceva mangiare sempre bresaola e banane, non ne potevo più. Però faceva un caffè buonissimo. Ci siamo fatti molta compagnia. Se devo trovargli un difetto direi solo che russa fortissimo”. E sull’amicizia con Gigi D’Alessio confida: “Gigi ha i suoi problemi, io i miei. Siamo in ottimi rapporti, l’ho visto di recente. Non credo che per quantità possa essere la faccenda della Lambretta la causa dei suoi guai economici”.

Lo sfogo di Valeria Marini

A marzo 2017, proprio Valeria Marini era tornata sul doloroso matrimonio con Giovanni Cottone. Durante L'intervista di Maurizio Costanzo, a tal proposito aveva affermato: “Mi ha rovinato la vita per tre anni. Il giorno prima del matrimonio ho capito che non c’era sincerità, quel giorno era tutto perfetto tranne lo sposo…”. Un capitolo della sua vita che vorrebbe mettere da parte per sempre: “Adesso mi sono rialzata, ma è come se lui non esistesse. Non ne vorrei sentire parlare più, mai più”. Nel 2015 invece, sempre Valeria Marini aveva parlato dei famosi figli e matrimonio di cui anche Cottone ha fatto riferimento, affermando: “Mi ha ingannata, ho scoperto che era sposato e aveva due figli con una lettera anonima”. Tramite una intervista tra le pagine del settimanale Visto, aveva anche dichiarato: "È riuscito a nascondermi una famiglia, due figli. Non ha tradito solo me e tutto ciò in cui credo, ma ha mentito davanti a Dio”. Poi lo sfogo finale: “Credo che mi abbia sposata per la mia popolarità. Mi ha puntata e mi ha avuta. Io ero un perfetto biglietto da visita. Era attentissimo, premuroso. Dal giorno dopo il matrimonio invece si è mostrato un altro uomo, mi ha tolto il sorriso”.

