Giulia De Lellis e Andrea Damante / Perché si sono lasciati? Nuovo chiarimento dall'ex corteggiatrice

Giulia De Lellis e Andrea Damante, una lunga crisi ha portato alla rottura? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne smentisce gli ultimi gossip e chiarisce

10 maggio 2018 Anna Montesano

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Andrea Damante, una storia senza fine. Sono ormai trascorse alcune settimane da quando l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato, attraverso Instagram, la rottura con Damante, notizia che ha lasciato tutti senza parole. Da qui la rabbia e la curiosità dei milioni di fan della coppia: perché si sono lasciati? La conclusione alla quale tutti sono arrivati, soprattutto dopo alcune frasi social della De Lellis, è stata quella del tradimento: Andrea avrebbe tradito Giulia e anche per molto tempo e le accuse ricevute dal deejay anche da volti noti (vedi Guendalina Canessa) ne sarebbero un'ulteriore prova. Nelle ultime ore, dal settimanale Nuovo Tv, arrivano però altre indiscrezioni sulla rottura.

LA RISPOSTA DI GIULIA ALLE ULTIME INDISCREZIONI

Un'amica di Giulia ha infatti parlato al giornale, dichiarando: "La verità è che Giulia e Andrea erano in crisi già da tempo, nonostante le foto sui social network in cui erano abbracciati che abbiamo visto negli ultimi mesi. - e ancora - Lo scorso anno, per superare un altro periodo di crisi, si erano concessi una vacanza lampo a Londra, lontano dalle telecamere. Ma, a quanto pare, è servita a poco." Parole che aggiungerebbero quindi retroscena inediti a questa ancora misteriosa vicenda; peccato però che Giulia abbia deciso di smentire queste dichiarazioni. “Ciao presunta amica, ritenta, sarai più fortunata!“, scrive Giulia attraverso una storia su Instagram, pubblicata proprio nelle ultimissime ore. Sembra quindi che la rottura non sia una cosa arrivata dopo un lungo periodo di crisi, bensì una cosa recente, dovuta a un evento che ha portato i due a lasciarsi. Una nuova prova che sembra avvalorare ancora l'ipotesi tradimento.

© Riproduzione Riservata.