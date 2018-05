Grande Fratello 2018/ Mariana e Simone Coccia nella bufera: pioggia di critiche da Danilo, Lucia e Luigi

Grande Fratello 2018, ancora tensioni nella Casa. Simone Coccia criticato da Danilo e Lucia; ancora scontri tra Mariana Fallace e Luigi Favoloso dopo la puntata

10 maggio 2018 Anna Montesano

Grande Fratello 2018

Chi credeva che l'uscita di Aida Nizar dalla Casa del Grande Fratello 2018 avesse placato le tensioni tra i concorrenti dovrà ricredersi. Di certo colei che è stata appellata come "una grande provocatrice" ha abbandonato la Casa più spiata d'Italia, come desiderato dal 51% dei votanti, ma le tensioni sono ben altro che lontane. Nella casa c'è infatti una fortissima rivalità che promette grosse scintille in settimana ed è quella tra Mariana e Luigi Favoloso. Quello che sembrava essere un avvicinamento, quasi l'inizio di un flirt, si è invece trasformato in uno scontro continuo tra i due, proseguito anche nelle ultime ore. "Sei un provocatore" lo accusa Mariana a tavola, "Sei falsa" risponde invece Luigi, soprattutto in virtù dello scontro con Patrizia Bonetti, furiosa per aver scoperto che l'amica le ha mentito sulla nomination.

GRANDE FRATELLO 2018: SIMONE COCCIA NEL MIRINO

Chi è però finito nell'occhio del ciclone dopo la nuova puntata del Grande Fratello 2018 è Simone Coccia. Il gesto di schierarsi dalla parte di Luigi Favoloso in puntata dopo la forte lite avuta con lui a causa delle offese da lui fatte a Stefania Pezzopane è stato da molti visto come una strategia e una forte incoerenza. Tanto che Danilo, confidandosi con Alberto, gli dice: "Simone è una persona rispettosa, non mi ha mai mancato di rispetto, però potrebbe farlo perché è un che si mette dalla parte del più forte". Ha stupito che la stessa Lucia Bramieri, che ha da sempre un ottimo rapporto con Simone, l'abbia invece nominato e palesemente nella diretta di lunedì. Un gesto che sottolinea anche lo stesso Danilo, dichiarando che Lucia ha in effetti avuto la stessa impressione di incoerenza sul fidanzato di Stefania Pezzopane. Che questa sia quindi la sua ultima settimana al Grande Fratello?

