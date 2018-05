LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE 2/ Anticipazioni 10 maggio 2018: una dura scelta per Angela

La mafia uccide solo d'estate 2 anticipazioni del 10 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Angela decide di lasciare Marco: dirà la verità alla famiglia?

La mafia uccide solo d'estate 2, in prima tv assoluta su Rai 1

LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 10 maggio 2018, andrà in onda un nuovo episodio de La mafia uccide solo d'estate 2, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Angela scopre con orrore di essere rimasta incinta e riesce a nasconderelo al resto della famiglia, anche se fatica a nascondere la sua preoccupazione. Il resto dei Giammaresi infatti è più attento a Lorenzo ed al concorso in Regione che potrebbe fargli ottenere l'impiego pubblico. Il successo è assicurato ed in questo gioca un ruolo forte Marina, la donna che ha conosciuto in precedenza e di cui si sta infatuando. I giorni trascorsi gomito a gomito rischiano infatti di diventare qualcosa di più, anche se Lorenzo ha comunque in mente i suoi doveri di padre e marito. Intanto, Massimo finisce di nuovo nel mirino di Buscetta, che decide alla fine di accettare la sua richiesta precedente riguardo ad incarichi più leggeri.

Per questo gli affida il compito di accompagnare degli americani in visita, senza avvisarlo che sono degli esponenti di un clan estero coinvolti nell'affare del dominio del traffico di droga in Sicilia. Massimo decide di far trascorrere al gruppo di visitatori la vità notturna della città e durante uno stop in un locale si avvicina ad una cantante, Iolanda. Il fascino della donna colpisce anche Buscetta, che decide di unire il traffico di droga e la discografia locale per le sue attività illecite. A Massimo il compito di produrre il primo disco della cantante, ma senza che sappia la verità su ciò che c'è dietro. L'incontro fra Massimo e Iolanda inizia inoltre a trasformarsi in una vera relazione romantica, cosa che contribuisce indirettamente agli obbiettivi di Buscetta. Salvatore invece continua a cercare di riappacificarsi con Alice e disperato decide di chiedere l'aiuto di Santina e Sebastiano. Salvuccio scopre così che la ragazzina non ha mai ricevuto le sue lettere per via di un'imprecisione nel mittente e riesce ad ottenere il suo perdono quando le dimostra di averla cercata. Il ragazzino infatti ha sbagliato l'indirizzo nelle buste, dato che era troppo vago e non avrebbe mai potuto raggiungere Alice. Risolta l'incomprensione, i due riprendono i rapporti lasciati in sospeso. Angela nel frattempo non riesce a sollevarsi e non capisce come agire per impedire la gravidanza. Decide al tempo stesso di non informare la famiglia su quanto sta vivendo, preferendo rivolgersi ad una clinica clandestina per abortire. Aiutata da Marco e dalla madre del ragazzo, riesce ad entrare in clinica, ma si sente delusa dal comportamento del primo, dato che ha deciso di rivelare il suo segreto.

ANTICIPAZIONI DEL 10 MAGGIO 2018, EPISODIO 3

Superato l'ostacolo di entrare in Regione, Lorenzo inizia finalmente il suo primo giorno di lavoro. Non sa però che intanto il clima diventa sempre più complicato in famiglia, per via della gravidanza da cui Angela è riuscita a fuggire. La ragazza infatti esce dalla sala operatoria subito dopo l'aborto con le idee chiare: non ha intenzione di perdonare Marco per via del suo tradimento. Per questo decide di lasciarlo, sottolineandogli di non aver gradito che abbia svelato il suo segreto alla madre. I due ragazzi si erano ripromessi di mantenere la famiglia di entrambi all'oscuro e Marco ha dimostrato di non meritare la fiducia che gli ha dato la ragazza. Distrutta da entrambi gli eventi, Angela si rinchiude in camera a piangere e per questo diventerà impossibile continuare a tenere i Giammaresi lontani dalla verità. Dirà tutto ai genitori parlando prima con Pia, sempre comprensiva e riflessiva sul da farsi, ed infine con il padre. Lorenzo tuttavia non reagirà in modo tranquillo, tanto da dare vita ad un vero e proprio scoppio d'ira.

© Riproduzione Riservata.