LA VITA IN DIRETTA/ Francesca Fialdini festeggerà la vittoria della Juve?

Questo pomeriggio, giovedì 10 maggio 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

10 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Oggi, giovedì 10 maggio, alle 15.15 su Ra 1 torna La Vita in Diretta con una nuova puntata in compagnia di Francesca Fialdini e Marco Liorni. La conduttrice è una sfegatata tifosa bianconera e oggi, sicuramente, festeggerà la quarta Coppa Italia consecutiva per la sua Juve, che ieri sera ha battuto il Milan. “A casa mia si nasce con la maglia della Juve addosso. Mio papà lo è, ma lo sono anche gli zii”, aveva detto qualche anno fa Francesca Fialdini alla Gazzetta dello Sport. I suoi giocatori preferiti? “Tacconi, mi piaceva la rivalità con Zenga. Poi Baggio e Del Piero, di oggi invece Marchisio, il principino e poi questo fenomeno di Dybala”. Al momento non sono trapelate informazioni sui temi e sugli ospiti della puntata di oggi, 10 maggio, de La Vita in Diretta ma non mancherà il gossip e l’attualità. Come sempre la puntata inizierà con il Caffè delle Donne.

Ascolti stabili

Gli ascolti de La Vita in diretta su Rai 1 si mantengono stabili: ieri il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini è stato seguito da 1.205.000 spettatori con il 10.7% di share nella prima parte e 1.490.000 telespettatori con il 13.3% nella seconda. Un leggero calo rispetto alla puntata di martedì 8 maggio che aveva registrato 1.358.000 spettatori con l'11.9% di share e poi 1.603.000 telespettatori con il 13.8% di share, nella seconda parte. Tra i momenti più seguiti di ieri l’intervista di Barbara Di Palma a Ermal Meta e Fabrizio Moro, che sabato rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona con la canzone “Non mi avete fatto niente”.

