Le Iene Show/ Diretta e servizi: inchiesta di Pupo nel mondo dei film a luci rosse

Le Iene show, diretta e servizi 10 maggio: dopo aver provato la marijuana, Pupo torna a fare la iena per un'inchiesta nel mondo dei film a luci rosse.

10 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Ilary Blasi e Teo Mammuccari

Nuovo appuntamento settimanale per Le Iene show che, dopo la puntata della domenica, tornano in onda oggi, giovedì 10 maggio, in prima serata su Italia 1. Ilary Blasi e Teo Mammuccari, al timone del programma più irriverente della televisione italiana, sono pronti a presentare tutti i servizi della serata che saranno commentati, anche con una sottile ironia, dalla Gialappa’s Band. Nel corso degli anni, il programma di Davide Parenti ha trasmesso servizi di ogni genere dedicati all’attualità, alla politica, ma anche ai temi sociali. Le Iene, spesso, arrivano dove le istituzioni non riescono aiutando persone che, spesso, si ritrovano a vivere situazioni impossibile. Ogni settimana, poi, non mancano i servizi divertenti e ironici che strappano sempre un sorriso al pubblico che, ogni settimana, premia le Iene con gli ascolti. La puntata di domenica scorsa ha incollato davanti ai teleschermi 2.123.000 spettatori con l’11.7% di share. La puntata settimanale riuscirà a fare meglio? Quali servizi andranno in onda questa sera? Andiamo a scoprirli insieme.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI: I SERVIZI DEL 10 MAGGIO

Pupo torna ad essere protagonista de Le Iene Show. La settimana scorsa, il cantante è stato il protagonista di un servizio sulla vendita della marijuana in California. Pupo, non solo ha cercato di capire come è possibile ottenere la licenza per vendere la marijuana legalmente ma ha anche provato personalmente la cannabis. Quello di Pupo è stato un servizio che ha diviso il pubblico. Questa sera, però, Pupo sarà il protagonista di un nuovo servizio. Questa volta, Pupo va alla scoperta di tutti i segreti del mondo del porno. A Las Vegas, il cantante ha partecipato alla cerimonia di consegna degli AVN Awards - il maggior riconoscimento a livello mondiale per il cinema hard – dove ha incontrato molti protagonisti dei film a luci rosse per scoprire i segreti di un’industria dai numeri impressionanti. Pupo cercherà di svelare al pubblico i segreti della vita degli attori a luci rosse e rivelerà come nasce un film trasgressivo.

