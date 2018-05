Loredana Lecciso, l’esclusiva di "Chi" e la polemica/ Palmieri: "Amo quei programmi che con i nostri scoop..."

Loredana Lecciso, l’esclusiva di "Chi" e la polemica: Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia commentano l'atteggiamento di alcuni programmi tv in merito ai loro scoop.

10 maggio 2018 Emanuela Longo

Loredana Lecciso, esclusiva di Chi

Nelle ultime settimane il gossip attorno a Loredana Lecciso ed alla fine della sua relazione con Al Bano Carrisi si è intensificato sempre di più. Non solo trasmissioni tv ma anche molti giornali specializzati in cronaca rosa hanno riportato dichiarazioni ed esclusive sull'ormai ex coppia. Non è stato da meno il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, che anche nell'ultimo numero ha dedicato la nuova copertina all'argomento con protagonista proprio Loredana Lecciso. L'ex di Al Bano ha raccontato i suoi 18 lunghi anni insieme al cantante di Cellino che ha ammesso di continuare ad amare anche e soprattutto grazie ai due figli avuti da lui. Oggi però, l'attenzione di due giornalisti del medesimo e popolare settimanale si è spostata su una polemica riguardante alcune trasmissioni televisive che proprio sugli scoop di Chi riescono a realizzare interi servizi e, talvolta, lunghe parentesi. Ad aprire il dibattito con toni inizialmente per nulla polemici è stato Valerio Palmieri, giornalista della rivista e spesso ospite nella trasmissione Mattino Cinque, nello spazio condotto da Federica Panicucci e dedicato ai personaggi del momento. Palmieri spesso e volentieri ha portato in trasmissione proprio le esclusive pubblicate sul giornale sul quale scrive. "Amo le persone dirette come Loredana Lecciso, e anche come Al Bano, quelle che non si sottraggono mai alle domande di un giornalista perché si fidano del giornalista e anche per una forma di riconoscenza verso i giornali chi hanno contribuito al loro successo", ha esordito sulla sua pagina Instagram, allegando l'ultima cover di Chi. Palmieri ha però proseguito lanciando una frecciatina ad alcune trasmissioni tv: "Amo anche quei programmi che con gli "scoop" di "Chi" ci fanno mezze puntate, magari malvolentieri per loro questioni personali, perché dimostrano che il nostro lavoro vale moltissimo, a prescindere dal loro gradimento".

GLI SCOOP DI CHI E LA POLEMICA SU ALCUNI PROGRAMMI TV

Ad accodarsi al commento del giornalista di Chi, con un riferimento quasi certo a particolari trasmissione televisive - esplicitamente mai citate - è stato poi il collega Gabriele Parpiglia, penna nota del medesimo settimanale diretto da Alfonso Signorini. "Li ami? Io no. Perché bruciano la professionalità mettendo in campo odio personale e prendono per il c*** gli spettatori che non possono sapere tutto", ha replicato Parpiglia in risposta alle ultime parole del collega riferite ai programmi televisivi. "Però so che se la spiegassimo, la capiremo in tre e probabilmente le nostre parole, dovrebbero esser tradotte per loro che sono davvero, ma davvero, davvero, davvero (immagina il tono di voce che ripete)... LORO", ha aggiunto. A chi si riferisce il giornalista? Ovviamente non ci è dato saperlo sebbene qualche indizio sia poi arrivato dal collega che ha controreplicato: "Sono d'accordo con te e mi faccio anche una domanda: ma perché tutti i grandi ospiti e i meravigliosi giornali che promuovono non portano mai uno scoop, anzi, e devono ricorrere sempre a quelli di "Chi"?", si è domandato Palmieri. Il giornalista ha quindi riconosciuto un "problema di coerenza": "se loro sono così bravi e noi siamo così distanti non dovrebbero avere bisogno di leggere mezzo giornale o di mascherare da lanci dei siti le nostre notizie, no?", ha domandato retoricamente. La discussione si è conclusa qui ma ha dato certamente molti spunti di riflessione su come il gossip - della Lecciso e non solo - faccia gola a molti programmi tv sebbene non sempre venga riconosciuto il lavoro di molti giornalisti.

