MARYAM TANCREDI/ La napoletana approda alla finalissima nel team Al Bano (The Voice of Italy 2018)

Maryam Tancredi alla finale di The Voice of Italy 2018: il talento della cantante napoletana contro i pregiudizi del passato per il suo aspetto fisico.

10 maggio 2018 Annalisa Dorigo

The Voice of Italy 2018

Andrà in onda questa sera la finale di The Voice of Italy, nella quale i quattro concorrenti ancora in gara si sfideranno per conquistare l'ambito titolo. Tra di essi ci sarà anche la napoletana Maryam Tancredi, del team Al Bano, che lo scorso giovedì ha avuto la meglio con altri sfidanti estremamente quotati. Nella Battle, tutta al femminile, Maryam ha battuto Mara Sottocornola, sfidandola in Skyfall di Adele. Nonostante la vocalità di quest'ultima fosse stata migliore rispetto a quella della rivale, è stata la napoletana ad avere la meglio, confermando l'opinione avuta dal coach fin dalla prima esibizione. "Tu sei me al femminile", le aveva rivelato dopo averla ascoltata nella rischiosa interpretazione di 'È la mia vita'. Nella successiva sfida dei Sing Off, la Tancredi ha avuto la meglio su Tekemaya, aggiudicandosi un posto in finale.

L'AFFETTO DI ALBANO

Fin dalla sua prima esibizione, Maryam Tancredi ha conquistato l'affetto e la stima dei coach a partire da Al Bano Carrisi, che poi l'ha accolta nella sua squadra. Dopo avere ascoltato la sua versione di 'È la mia vita', l'artista di Cellino San Marco era salito persino sul palco per abbracciare e complimentarsi con la giovane interprete. Lo aveva seguito anche Francesco Renga, a sua volta pronto ad averla nella sua squadra. La scelta della Tancredi era dunque ricaduta proprio sul Al Bano che lo scorso giovedì non ha avuto dubbi nel portarsela in finale. Ora sarà il pubblico da casa a dimostrare di avere la stessa simpatia dei giudici nei confronti della diciannovenne di origine italia: nella finalissima di oggi, infatti, non saranno i giudici a decidere chi sarà proclamato vincitore ma il compito andrà al pubblico da casa attraverso il televoto. Sarà proprio Maryam la favorita per la vittoria?

LA MUSICA PER SENTIRSI LIBERI

"The Voice of Italy per me è riscatto e rivincita, verso chi mi diceva che il mio aspetto fisico non mi avrebbe consentito di fare quello che volevo nella mia vita", con queste parole Maryam Tancredi si è presentata sul palco di The Voice of Italy 2018, conquistando subito l'affetto dei giudici e del pubblico da casa. Un percorso di vita che non sempre è stato facile, caratterizzato spesso da pregiudizi e problemi che però sembrano solo un lontano ricordo quando Maryam sale sul palco. I primi ad accorgersene sono stati proprio i giudici che ne hanno apprezzato la sua forza, il carattere oltre che una timbrica assolutamente particolare. Una caratura internazionale evidenziata soprattutto nell'esibizione di 'Leave a light on' di Tom Walke nella quale l'artista campana ha emozionato il pubblico grazie al suo graffiato spingendo ad alzarsi in piedi sia giudici che platea in una nuova incredibile Standing Ovation.

