MIHAIL/ Who Are You, il fenomeno musicale del momento presenta la sua hit (The Voice of Italy 2018)

Mihail sarà ospite nella finale di The Voice of Italy 2018 di questa sera: il fenomeno musicale del momento presenta la sua nuova hit 'Who are You', tra le più ascoltate in Italia.

10 maggio 2018 Annalisa Dorigo

The Voice of Italy 2018

Cresce l'attesa per finale di The Voice of Italy 2018, in onda questa sera su Rai 2. La serata, che sancirà il vincitore del talent show, sarà allietata anche da un ospite internazione di primo piano ovvero Mihail, il re delle radio che con il suo singolo di debutto 'Who You Are' è attualmente al n.1 della classifica airplay di EarOne. Cantautore e polistrumentista (suona piano e chitarra da quando aveva sette anni), Mihail è considerato il fenomeno dell'anno in Romania, Paese che gli ha dato i natali, ed è riuscito ad entrare fin da subito anche nelle principali classifiche europee grazie alla sua prima hit, distribuita dallo scorso 16 marzo. 'Who You Are' si stampa in mente fin dal primo ascolto grazie alla combinazione di influenze Funk, Blues, e Indie Pop alle quali va aggiunto un messaggio emotivo importante. Il video è stato girato in un paesaggio fiabesco ovvero a Cluj-Napoca, un villaggio della Transilvania.

MIHAIL, UN ARTISTA A TUTTO TONDO

Ospite di The Voice of Italy 2018 nella finalissima di oggi, Mihail si esibirà il quello he si preannuncia come uno dei tormentoni dell'estate 2018 ovvero la sua hit 'Who are Your". A soli 27 anni, l'artista rumeno è riuscito ad arrivare alla ribalta della scena musicale europea (dopo che già in Romania è artista amato e conosciuto), senza avere un nome altisonante: il motivo del successo? Un ritornello azzeccato, una voce incisiva e riconoscibile soprattutto grazie ai suoi falsetti, sono solo alcuni degli ingredienti di un cantante completo, grande appassionato di arte in generale. Nato in Russia, ma di origini moldave, è un artista a tutto tondo, con tanto di laurea in arte: non si occupa infatti solo di canzoni ma anche di pittura, design e fotografia. Proprio quest'ultima passione lo ha portato in passato a vincere dei premi importanti, anche se poi è stata la musica a renderlo famoso in tutto il continente.

LA SCALATA EUROPEA

Mihail Sandu si pronuncia con un «h» aspirata e l'accento sulla seconda «i» ma anche se il nome è un po' difficile, considerando le origini russo-rumene, la canzone 'Who Are You' entra velocemente nella mente degli appassionati di musica, aggiudicandosi un posto nella top 10 di quesi tutti gli Stati europei. Il successo in verità è arrivato quasi per caso, durante un viaggio di studio in Polonia durante il quale l'artista si è esibito per arrotondare e pagarsi gli studi. Il successo in Romania è arrivato già nel 2015 grazie alla canzone 'Me ucide ea' e successivamente grazie ad altri brani come 'Dans Nocturn'. Proprio 'Me ucide ea' ha conquisato importanti risultati nel suo paese di origine raggiungendo su Youtube 66 milioni di visualizzazioni, un dato che sicuramente sarà destinato ad aumentare con il suo nuovo singolo 'Who Are You', attualmente uno dei più passati in tutte le principali radio italiane.

