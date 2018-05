Marcelo Fuentes/ Uomini e donne, che fine ha fatto? "Se tornassi indietro..."

Da corteggiatore a tronista di Uomini e donne, Marcelo Fuentes è stato uno dei protagonisti della trasmissione e oggi si racconta. Che cosa ha fatto in questi anni?

10 maggio 2018 Hedda Hopper

Marcelo Fuentes

"Rifarei tutto ma con meno arroganza", si apre così il racconto dell'ormai 41enne Marcelo Fuentes a Uomini e donne Magazine. In una lunga intervista, uno dei tronisti più carismatici e amati del programma di Maria de Filippi parla di come sia cambiata la sua vita, adesso è un compagno fedele da oltre sei anni e anche papà di una bimba di quattro, e di come la voglia di recitare e fare tv sia sempre lì, in un angolino pronta ad esplodere. Marcelo Fuentes si racconta senza veli e senza mezze verità, racconta di aver preso di petto l'esperienza a Uomini e donne che da corteggiatore lo ha trasformato in tronista ma con troppa arroganza e voglia di bucare senza pensare al resto: "Elga aveva un carattere molto particolare che non mi piaceva molto ma la voglia di conoscerla era tanta anche se sapevo che non era quella giusta per me". Accantonata la missione corteggiatore, lo ritrovammo poi sulla poltrona di tronista.

IL PASSATO DA TRONISTA E IL NO ALLA SCELTA

Marcelo Fuentes arrivò in corsa creando scompiglio e portando molte delle corteggiatrici già presenti in studio dalla sua parte. Alla fine, però, tutto andò a rotoli visto che il tronista scelse Stefania che gli rifilò un bel no: "Le sue motivazioni non mi convinsero fino in fondo anche se alla sua età è normale essere volubili. Io scelsi la corteggiatrice che mi aveva emozionato di più. Chissà se tra me e Stefania sarebbe durata...". Riguardo alla sua doppia esperienza alla corte di Maria De Filippi, Fuentes dice adesso, con il senno di poi, che avrebbe agito diversamente. All'epoca la tv amplificò i suoi lati peggiori: dall'arroganza al suo carattere fumantino ed impulsivo, adesso agirebbe diversamente. Il treno di Uomini e donne è ormai passato e anche se Fuentes rimane negli annali della trasmissione, adesso la tv è un lontano ricordo.

CHE FINE HA FATTO ADESSO?

Nell'intervista a Uomini e donne Magazine, Marcelo Fuentes racconta di aver creato un'attività dal nulla e di aver fatto tutto con le sue forze: "mi occupo di immagine, marketing e organizzo eventi" ma sulla tv ammette che è ancora un suo piccolo sogno. La televisione e la recitazione, soprattutto, sono ancora un cantiere aperto ma con una sorpresa. A quanto pare il Fuentes che sognava la tv e apparire nel piccolo schermo, adesso sogna di lavorare dietro le quinte, alla produzione di un programma tv. Maria De Filippi accoglierà le sue richieste e lo inserirà nel suo organico? Al momento Fuentes si accontenta della sua attività ma anche al suo ruolo di compagno e di papà. In futuro chissà...

