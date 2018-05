Mario Balotelli vs Fanny Neguesha/ "Basta dire che le donne sono tutte pu***ne. Neanche con i soldi..."

Mario Balotelli contro Fanny Neguesha: scontro all'ultimo sangue tra i due ex fidanzati. Volano insulti, parole pesantissime e frecciatine piene di rancore.

10 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Mario Balotelli e Fanny Neguesha

Scoppia la guerra sui social tra Mario Balotelli e Fanny Neguesha. Il calciatore e la modella non se le sono mandati a dire sui social tirando fuori tutto il rancore del passato. Balotelli e Fanny Neguesha hanno avuto una storia d’amore che sembrava potesse essere quella giusta per il calciatore dopo le varie relazioni finite. Dopo vari alti e bassi, però, anche il rapporto con la bellissima Fanny è finito. Oggi, sia Mario Balotelli che Fanny Neguesha hanno voltato pagina, ma sui è social è bastata una scintilla per far scoppiare un incendio. Tra il calciatore e la modella sono volate parole pesantissime. Entrambi hanno scritto parole fortissime che hanno immediatamente fatto il giro del web scatenando anche accese polemiche per i toni usati. A scatenare il tutto è stato un post di Supermario che, prendendo in prestito una frase di Pablo Escobar ha scritto: "I soldi non comprano le donne, ma fanno innamorare le puttane". Tanto è bastato per scatenare l’ira della modella.

MARIO BALOTELLI VS FANNY NEGUESHA: LA REPLICA DELLA MODELLA

La frase che Mario Balotelli ha voluto condividere con i suoi followers ha provocato la dura reazione di Fanny Neguesha che ha prontamente replicato: “Se fossi una brava persona avresti già trovato una vera donna. Basta invece dire “tutte puttane”, sei tu a cercarle… parlo senza cattiveria, sono innamorata e felice” – ha fatto sapere la modella che ha poi aggiunto - "La cosa più triste è che neanche con tutti sti soldi ce la fanno a stare con te… ci sarà un perché?". Da parte sua, il calciatore, senza peli sulla lingua, ha risposto così all’ex fidanzata: “Ho due figli stupendi e grazie a Dio la madre di loro non è lei. Il motivo? Perché essere una donna semplice, con valori ed educazione non rientra e non rientrerà mai nei suoi piani. Comunque se vorrai mai dire la verità sono qua ma meglio di no per te. Non rovino le famiglie... io. Chissà perché se l’è presa proprio lei. Neanche un ct della nazionale ha mai avuto così tanti calciatori… e forse un agente così tanti cantanti. Neanche un bambino riesce a farla stare tranquilla. Muratori, postini, camerieri fatevi avanti che di sicuro con lei avrete una possibilità. A lei non piacciono fama e soldi, qualcuno però ci casca sempre”. La Neguesha ha scelto di non replicare ulteriormente all’ex fidanzato preferendo chiudere la vicenda. Calerà il silenzio sulla vicenda? Innamorata dell'ex calciatore della Juventus, Mario Lemina, la Neguesha guarda avanti.

