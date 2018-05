Massimo Boldi lascia Loredana De Nardis/ “Da ora inizia il mio fidanzamento con Christian De Sica!”

10 maggio 2018 Valentina Gambino

Boldi archivia il passato tornando al cinepanettone

Massimo Boldi dopo la separazione da Loredana De Nardis, torna al cinema con l'amico Christian De Sica. "La mia storia è morta e sepolta. Ma ora inizia il mio fidanzamento con De Sica", racconta intervistato tra le pagine del settimanale Oggi. L'attore poi confessa di essersi ripreso dopo la dolorosa botta per il tradimento della sua ex. Sulla questione è anche intervenuta la figlia Manuela, certa che il padre non resterà con le mani in mano e presto potrà fare anche delle nuove conquiste: "La vita continua, è normale, a 70 anni non sono mica morto. Credo ancora nell'amore". L'attore raggiunto telefonicamente, preferisce concentrarsi sul futuro senza voltarsi indietro. 14 anni d'amore sarebbero finiti per via di un tradimento da parte di lei, scoperto dall'attore per merito dei giornali sul web e le condivisioni di uno scatto in compagnia di un altro uomo. Archiviato questo doloroso momento, si riparte in quarta con il lavoro.

Massimo Boldi replica alla sua ex

Dopo 13 anni riprende appieno il sodalizio tra Massimo Boldi e Christian De Sica. I due lavoreranno di nuovo insieme per il cinepanettone di Natale dal titolo "Amici come prima", diretto proprio da De Sica. L'amarezza però resta: "A Loredana ho dato tanto della mia vita - confida - non solo beni materiali, ma soprattutto il tempo sottratto alle mie figlia. Non meritavo di essere trattato così". Loredana De Nardis per tutta risposta, ha replicato al suo ex affermando che la loro relazione d'amore era finita già nel 2015. Boldi non ci sta e risponde ancora: "Ma se lo scorso ottobre siamo perfino andati insieme al compleanno di Federica Panicucci e lei si comportava da fidanzata! Per non parlare dei regali che le ho fatto dal 2015, due auto e un orologio di Cartier". I beni materiali per l'attore devono essere molto importanti visto che durante tutte le interviste ci tiene sempre a precisarlo più e più volte.

L'ex l'avrebbe tradito con un suo amico e questo dettaglio, è sembrato essere molto doloroso. Dopo avere scoperto il tradimento infatti, Massimo Boldi è piombato a Grosseto con quattro bodyguard, spaventando Loredana. "Sono quattro persone che lavorano con me, li ho portati perché ero scosso", si difende il comico. Il mondo del gossip dopo questo tradimento si è letteralmente scatenato, puntando il dito solo contro di lei, rea di avere lavorato in passato come spogliarellista nei locali di Riccardo Schicchi e di non essersi mai realmente separata dal marito con cui ha avuto una figlia ormai ventenne. Archiviata questa brutta esperienza di cuore, adesso Massimo Boldi ricomincia dal suo lavoro e torna sul set. Con Christian De Sica ha girato ben 23 film, cosa aveva provocato la rottura? Anche in questo caso le ragioni sono state mai evidenziate in maniera del tutto limpida. Boldi aveva affermato di non poter lavorare come voleva mentre De Sica parlava di gelosie: dov'è la verità? I fan del duo comico sono disposti ad archiviare il caso in attesa della nuova pellicola.

