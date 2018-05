Meghan Markle e il Principe Harry/ Matrimonio alle porte: tutte le curiosità dal film alla cerimonia

Mancano pochi giorni alle tanto attese nozze, ecco tutte le ultime curiosità riguardanti il matrimonio reale tra il Principe Harry e Meghan. Il costo dell'intero evento e un film in uscita.

10 maggio 2018 - agg. 10 maggio 2018, 11.48 Camilla Rosa Alice Catalano

Il Principe del Galles, Harry, insieme alla futura sposa, Meghan Markle (Foto: LaPresse)

Manca sempre meno, precisamente nove giorni, a quello che ormai è facile definire come “il matrimonio più atteso dell’anno”. Il web impazza e continua a offrire al pubblico da casa curiosità e informazioni sempre più dettagliate riguardo al matrimonio reale tra il Principe del Galles e Meghan. C’è chi perfino ha tentato di calcolare il reale ed effettivo costo dell’intero matrimonio, come il sito Bridebook (un’applicazione attraverso la quale è possibile organizzare le nozze) che, basandosi sulle informazioni rese pubbliche ha fatto una stima di tutte le spese. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno alle 2.099.873 sterline, tradotto in euro: 2 milioni e 373 mila euro, pagati dalla Casa reale britannica. I cittadini inglese pagheranno le spese per la sicurezza che, a quanto riportano diversi giornali inglesi, si aggira intorno ai 30 milioni di sterline (34 milioni di euro). Lontani miglia e miglia dal territorio britannico, anche il popolo italiano attende con gioia il matrimonio reale e per questa ragione, Canale 5, proporrà il film sulla storia d’amore tra Meghan e Harry la sera prima delle attese nozze.

CANALE 5 PROPONE IL FILM “HARRY & MEGHAN: A ROYAL ROMANCE”

La sera prima del matrimonio reale Canale 5 propone, in esclusiva assoluta, il film che tratta la meravigliosa storia d’amore tra il Principe Harry e Meghan: “Harry & Meghan: A royal romance”. Una vera fiaba d’amore in chiave moderna che riassume i primi incontri tra il principe e l’attrice americana. L’anteprima americana del film è prevista per il 13 maggio sul canale Lifetime, mentre in Italia sarà sul piccolo schermo in prima serata proprio il 18 maggio. Non solo momenti di gioia e passione, il film tratta anche dei momenti più difficili in cui la coppia reale ha dovuto lottare contro le usanze della Casa Reale. Gli attori scelti per il film sono Murray Fraser, nel ruolo del Principe Harry, e Parisa Fitz-Henley, nei panni di Meghan; due attori non scelti a caso perché ricordano moltissimo i reali personaggi. Per chi invece volesse seguire il matrimonio reale in diretta, il canale ammiraglio di casa Mediaset racconterà, sabato 19 maggio, il matrimonio con uno speciale TG5 – Verissimo.

