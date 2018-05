Michelle Hunzinker / Post su Madre Teresa con foto sexy: scoppia la polemica su Instagram

Michelle Hunzinker finisce nella bufera. La conduttrice ha postato una foto sexy in rosso, accompagnandola ad una frase di Madre Calcutta: è polemica!

10 maggio 2018

michelle hunziker

Michelle Hunzinker ha pubblicato una foto su Instagram con la seguente didascalia: "Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta... ( madre Teresa di Calcutta )". Ad accompagnare il messaggio una foto super in cui la showgirl mostra il décolleté. Molti hanno messo in dubbio l'autenticità del seno. Sul web è infatti scoppiata la polemica, tra chi ha trovato stonato e inappropriato l'accoppiamento foto/frase e chi ha ipotizzato un intervento al décolleté: "Belle le protesi...". "Fregatene dei commenti negativi della critica, sei bellissima e bravissima!" "Ma davvero si è rifatta il seno? E io che l'adoravo per la sua semplicità, non volgare e sopratutto non rifatta, che delusione". "Michele non te la prendere! Ci sono persone che non capiscono niente e anche invidiosi! Tu ci piaci così! Solare che sprizzi gioia e dolcezza!" "La prossima volta riporta qualche frase di qualche tronista o attricetta Michelle che qui è evidente ci sia una gerarchia delle citazioni e non ti si perdona un'associazione Madre Teresa rossetto rosso. Che pesanti tutti. Sei favolosa".

MICHELLE TRA POLEMICHE E COMPLIMENTI

Tra le tante polemiche c'è anche chi, quindi, si schiera dalla parte di Michelle Hunziker: "Tutti bravi a criticare...ma cosa ne saprete della vita delle persone. La citazione di Madre Teresa è la condivisione di un pensiero...E' chiaro che Michelle no faccia paragoni tra lei e la Santa...la gente fa' sempre di tutto per capire quello che gli pare... Grande Michelle... Sei bellissima ed intelligente...sarà per questo che scateni tanta invidia nella gente?". Tante polemiche quindi tra la questione dècolletè e la frase usata per presentare la foto. Come sempre il popolo del web si spacca quando c'è da giudicare, l'importante è non oltrepassare i limiti della buona educazione e della correttezza.

