Miranda Kerr, mamma per la seconda volta/ Nato Hart, il primo figlio dal marito Evan Spiegel

Miranda Kerr è diventata mamma per la seconda volta: il 7 maggio è nato il piccolo Hart, primo figlio avuto dal marito Evan Spiegel, fondatore di Snapchat.

10 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Miranda Kerr

Miranda Kerr è diventata mamma per la seconda volta. La splendida modella ha dato alla luce il suo secondogenito lunedì 7 maggio, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore. Miranda Kerr, già mamma di Flynn Christopher Blanchard Bloom nato il 6 gennaio 2011, nato dal suo amore con Orlando Bloom, ha avuto un altro figlio maschio. Il padre del piccolo Hart, questo il nome scelto per il piccolo, è Evan Spiegel, inventore di Snapchat. La modella ha partorito al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. “Le parole non possono esprimere quanto siamo felici di dare il benvenuto in famiglia al nostro bellissimo bambino. Miranda sta bene e Flynn entusiasta di essere un fratello maggiore”, sono state le parole della coppia diffuse da un comunicato ufficiale attraverso People. La gravidanza di Miranda Kerr era stata annunciata lo scorso novembre. In questi mesi, su Instagram, la modella ha spesso condiviso le foto del suo pancione. Per il momento, però, la splendida modella non ha ancora condiviso nessun post sui social per condividere con i fans la sua gioia.

MIRANDA KERR: L’AMORE CON EVAN SPIEGAL

Dopo la fine della sua storia d’amore con Orlando Bloom, Miranda Kerr ha ritrovato la serenità accanto ad Evan Spiegal che, pur essendo più giovane, è riuscito a conquistare il suo cuore. Maturo nonostante i suoi 27 anni, il fondatore di Snapchat ha convinto la Kerr a bruciare le tappe convolando presto a nozze. La coppia, infatti, ha pronunciato il fatidico sì nel maggio 2017 davanti a 50 ospiti. Un amore travolgente quello tra la modella e il marito che hanno deciso di allargare subito la famiglia. Il piccolo Hart ha regalato una nuova gioia alla coppia che ha voluto annunciare l’arrivo del primo figlio con poche parole. Nonostante l’amore con Evan Spiegal, la modella continua ad avere un ottimo rapporto con Orlando Bloom che, da parte sua, ha detto: “lei è la mia famiglia”.

