Nadia Toffa/ Le Iene, provata dalle terapie contro il tumore: fan preoccupati sui social

Nadia Toffa, l'inviata e conduttrice de Le Iene, provata dalle terapie contro il tumore: fan preoccupati sui social per le sue condizioni. Le ultime notizie sulla giornalista

10 maggio 2018 Silvana Palazzo

Nadia Toffa (Foto: da Instagram)

Non è la prima volta che Nadia Toffa si “ferma”, ma il suo silenzio comincia a fare rumore. Costretta a saltare la puntata di domenica scorsa de Le Iene, la giornalista si sta riprendendo a casa dai cicli di cura a cui si è sottoposta. I medici le hanno infatti consigliato di evitare lo stress lavorativo e di riposare. Lei lo ha chiamato “pit stop” nell'ultimo post che ha pubblicato sui social. L'annuncio è arrivato via Twitter due mesi dopo aver annunciato davanti alle telecamere di aver avuto una diagnosi di tumore. Un break necessario dunque, consigliatole dai dottori, per recuperare le energie necessarie per tornare a lavorare. La battaglia che sta conducendo Nadia Toffa è molto dispendiosa per quanto riguarda le energie fisiche e mentali. I fan della giornalista e del programma di Italia 1 vorrebbero però rassicurazioni dalla diretta interessata, intanto le mandano messaggi di sostegno e solidarietà sui social.

NADIA TOFFA PROVATA DALLE TERAPIE CONTRO IL TUMORE

L'ultimo pit stop di Nadia Toffa era datato 8 aprile: fu costretta anche in quell'occasione a rinunciare alla conduzione de Le Iene, lo show ideato da Parenti. Nonostante la malattia e il break per le cure, era tornata a guidare il programma. La settimana scorsa il nuovo forfait, a distanza di meno di un mese. Un forfait comprensibile e necessario visto che Nadia Toffa si sta curando dopo la scoperta del dicembre scorso, quando dopo un malore venne a conoscenza del fatto che aveva un tumore per il quale fu poi operata. Le cure stanno provando l'inviata e conduttrice che è stata costretta anche a saltare il viaggio a Taranto in occasione del concerto del primo maggio: «Non avete idea di quanto vorrei essere lì con voi, ma col cuore in realtà sono lì. Il primo maggio a Taranto è speciale, perché Taranto è una città speciale. Non vedo l'ora di scendere a Taranto per bermi una birra “croccante” e mangiarmi un'impepata di cozze».

© Riproduzione Riservata.