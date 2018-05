Nina Moric perdona Luigi Favoloso?/ "I suoi vestiti sono ancora nel nostro armadio..." (Grande Fratello 15)

Nina Moric perdona Luigi Favoloso? La modella croata lascia la porta aperta e non conferma la fine definitiva della loro relazione, rinconciliazione in vista?

10 maggio 2018 Emanuela Longo

Luigi Favoloso

La relazione tra Nina Moric e Luigi Favoloso, al momento sembra essere nuovamente in standby. Se infatti la modella croata ed ex moglie di Fabrizio Corona aveva fatto intendere chiaramente di essere pronta a dire definitivamente addio al concorrente del Grande Fratello 15, non sarebbe della stessa opinione quest'ultimo. In più occasioni, infatti, Favoloso ha dichiarato di avere intenzione, una volta fuori dalla Casa di Cinecittà, di incontrare e parlare ancora con Nina, faticando a definirla la sua ex. Il giovane ha incassato in silenzio le parole della Moric che gli sono state fatte pervenire in diretta tv da Barbara d'Urso; ha preso atto della decisione della donna con la quale ha avuto una relazione amorosa per 4 anni ma allo stesso tempo non ha mai dichiarato di condividere quell'addio, lasciando comunque intendere un chiarimento faccia a faccia una volta terminata la sua esperienza televisiva. Negli ultimi giorni però, neppure Nina sarebbe apparsa poi così tanto convinta della decisione presa, anche alla luce dell'allontanamento di Luigi sia da Patrizia - eliminata la stessa sera in cui gli sono state comunicate le parole della modella - che da Mariana. I due, dunque, starebbero vivendo un momento di confusione, seppur a distanza, come confermato anche dalla sorella di Favoloso intervenuta a Pomeriggio 5. Possibile che Nina Moric abbia seriamente paventato la possibilità di perdonare il giovane napoletano e di dargli così una seconda possibilità? E' questa l'ipotesi avanzata di recente dal settimanale Oggi, che ha reso noti gli ultimi sviluppi sulla chiacchierata storia d'amore tra i due.

NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO: RICONCILIAZIONE IN VISTA?

Al momento, le priorità di Nina Moric sono decisamente incentrate sul figlio Carlos, avuto dalla relazione con l'ex fotografo dei vip, Fabrizio Corona. Per questa ragione ha evitato possibili nuovi tumulti del cuore decidendo pubblicamente di interrompere la relazione con Luigi Favoloso, delusa dall'atteggiamento che quest’ultimo aveva assunto all'interno della Casa del Grande Fratello 2018, al punto da non riconoscerlo più. La modella croata ovviamente ha confermato in modo esplicito di non essere intenzionata a pensare o intraprendere nuove frequentazioni eppure, come riporta Gossip Blog, alla domanda sulla sua attuale situazione con Luigi Favoloso e sulla presunta fine definitiva della loro relazione, lei replica: "Vedremo, non so. Intanto i suoi vestiti sono ancora lì, nel nostro armadio". La Moric, dunque, non ha ancora ritenuto opportuno far trovare le valige dietro la porta a quello che, al momento, non sappiamo se definire o meno il suo ex compagno. La sua frase, infatti, ha aperto la strada ad una nuova speranza di riconciliazione e proprio l'uso dell'aggettivo "nostro" farebbe intendere quanto sia ancora distante dal mettere un punto definitivo a questa storia. Più sicuro, invece, Favoloso, che proprio di recente ha commentato: "Io non devo spiegazioni a nessun'altra donna oltre Nina, quando ci vedremo fuori da qui, chiariremo".

