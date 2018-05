Oroscopo di Paolo Fox/ Oggi 10 maggio 2018: Gemelli condizione pesante, gli altri segni?

Paolo Fox. oroscopo di oggi 10 maggio 2018, previsioni segno per segno: Gemelli condizione pesante al momento, Capricorno in netta ripresa, Sagittario limitato in questo periodo.

10 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 10 MAGGIO 2018

Siamo ora giunti all'analisi segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, partiamo da Capricorno e Sagittario. Capricorno: dopo settimane che non sono state molto positive, ora si trova finalmente un po' di energia. Questo è un anno molto importante in cui si lotta, si combatte ma alla fine si vince anche. Negli anni di grande valore vi sono delle vere e proprie guerre da affrontare. Una guerra comporta delle strategie e dover effettuare delle scelte importanti. In alcuni casi è stato il destino a condurre a delle scelte. Ora si è decisamente più forti e quindi si possono affrontare le cose in maniera giusta. Sagittario: ultimamente si vogliono poche relazioni e non si vuole fare conoscenze. Però questo è un limite alla personalità. Dato i nati sotto questo segno amano avere molti contatti. Quindi è importante correggersi. Sarebbe infatti limitativo fermarsi e cercare di evitare di commettere degli errori portando a delle complicazioni difficili poi da risolvere.

GEMELLI CONDIZIONE PESANTE, SEGNI IN CRISI

Voltiamo pagina e ora soffermiamoci sui segni zodiacali che possono essere considerati in crisi. I Gemelli vivono una condizione un po' pesante in questo preciso momento. Si cerca di tirarsi su dopo una giornata che ha regalato stanchezza e noia. Serve stare tranquilli perché il nervosismo può portare solo ed esclusivamente a delle complicazioni. Nonostante la Vergine ritroverà energia nel pomeriggio la giornata di oggi sarà un po' difficile da gestire con una mattinata un po' complicata da affrontare. Il segno cerca delle garanzie anche se in questo momento non si riesce ad avere un equilibrio. Il fisico è lentamente in miglioramento, ma comunque non si è ancora in massimo al momento. La Bilancia deve cercare di stare a riposo in un momento in cui non ha grandissima forza fisica. Servirà essere tranquilli, evitando di ricorrere a situazioni che possono portare addirittura a litigare con persone a cui si è emotivamente molto legati.

ARIETE SATURNO DISSONANTE, CHI SALE E CHI SCENDE

L'analisi dell'oroscopo di oggi, giovedì 10 maggio 2018, parte da chi sale e chi scende. Lo facciamo andando ad analizzare quanto raccontato da Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele. Come ogni giorno infatti il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Nonostante Saturno sia dissonante l'Ariete non deve preoccuparsi, quando questo pianeta si oppone spesso porta a delle decisioni positive e all'eliminazione di situazioni superflue nel contesto personale. Il Cancro fisicamente non è al massimo, stanco e spossato deve cercare di reagire di fronte persone che spesso creano preoccupazione. Cielo decisamente favorevole per i nati sotto il segno del Toro. La situazione si sta evolvendo in maniera positiva e potrebbero arrivare delle risposte decisamente importanti. Alcuni potrebbero essere costretti a migliorare una condizione presente che non sembra affatto facile da sbrogliare.

