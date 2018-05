POMERIGGIO 5/ Anticipazioni 10 maggio: Barbara d'Urso tra cronaca e Grande Fratello 15

Oggi, giovedì 10 maggio 2018, alle 17.10 si rinnova l'appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso. Ampio spazio dedicato ai protagonisti del Grande Fratello 15.

10 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, giovedì 10 maggio, alle 17.10 andrà in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto dall’instancabile Barbara d’Urso. Ieri il programma di Mediaset ha fatto compagnia a 1.875.000 spettatori con il 17.2% nella prima parte, a 2.130.000 (18.8%) nella seconda e a 1.844.000 (15%) nella terza. Ottimi risultati che confermano il successo di Carmelita, che nonostante le numerose polemiche dopo l’ultima puntata del GF continua ad appassionare il pubblico di Canale 5. Al momento non ci sono conferme ufficiali sui temi e gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5 ma sicuramente non mancheranno i servizi sui principali casi di cronaca e un ampio spazio dedicato al Grande Fratello, “quello originale” come dice la d’Urso. Chi saranno gli ospiti del salotto di Canale 5?

Le parole di Patrizia Bonetti su Luigi Favoloso

Ieri Patrizia Bonetti, ex concorrente del Grande Fratello 15, è stata ospite di Barbara d’Urso. La ex di Gianluca Vacchi, lunedì è entrato nella casa per confrontarsi con Mariana e Luigi. Dopo la puntata, Mariana si è confidata, a lungo, con Lucia Bramieri: “Patrizia è entrata per risolvere questa cosa con me, non per rivedere e chiarire con Luigi”, ha detto la bella campana. Dopo poco è arrivata la risposta di Patrizia via social: “Mariana si è permessa di dire che sono rientrata solo per lei, devo dire che ha grandi manie di protagonismo […] si è permessa di dire che non vede l’ora di uscire per zittirmi perché se parla lei mi zittisce sicuro… La domanda è: perché ieri non mi ha detto niente? È cattiva e lavora alle spalle, è una cosa brutta". Per quanto riguarda Luigi, invece, nello studio di Pomeriggio 5 ha affermato: “Abbiamo condiviso dei bei momenti nella casa… ma credo che non abbia mai smesso di pensare a Nina. Ed è normale sono stati insieme 4 anni. Luigi piace come ragazzo, è una cosa molto light… non ingrandiamola… mi piacerebbe conoscerlo fuori dalla casa”.

