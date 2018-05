Pupo, il suo primo provino hard a Las Vegas/ Le Iene, l'incontro con Rocco Siffredi e intervista ai pornodivi

Pupo, il suo primo provino hard a Las Vegas: ecco il secondo capitolo del reportage in America realizzato dal cantante per Le Iene. L'incontro con Rocco Siffredi.

10 maggio 2018 Emanuela Longo

Pupo, il suo primo provino hard a Las Vegas

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, torna anche stasera protagonista della nuova puntata del programma Le Iene Show in qualità di inviato speciale. Dopo il servizio della passata puntata e che aveva visto Pupo volare in America per realizzare un reportage in California dove da alcuni mesi è possibile vendere legalmente marijuana a scopo ricreativo, il cantante farà ritorno nel Nuovo Continente questa volta alle prese con i segreti del mondo del porno. Per l'occasione è stato coniato un hashtag ad hoc, #Puporn, che ci accompagnerà nel corso del nuovo esilarante viaggio del cantante. Pupo prenderà parte a Las Vegas alla cerimonia di consegna degli AVN Awards, ovvero il più importante ed ambito riconoscimento nell'ambito del cinema porno. Questa sarà anche l'occasione per incontrare i protagonisti del mondo hard degli ultimi anni con i quali l'inviato speciale de Le Iene realizzerà delle piccanti ma interessantissime interviste. L'artista di "Gelato al cioccolato", dunque, darà sfogo alle sue curiosità più recondite, da come un pornoattore svolge la sua vita a quali sono gli aspetti più nascosti della sua professione, fino ad indagare sulla nascita di un film a luci rosse e sui segreti del set. Il servizio sarà a cura di Gaston Zama e rappresenta il secondo capitolo dell'interessante viaggio di Pupo in America, già annunciato sulla pagina ufficiale del programma di Italia 1: "Se con "Pupo strafatto in California" pensavate di aver visto tutto, preparatevi a #PUPORN, il primo porno di Enzo Ghinazzi".

PUPO INCONTRA ROCCO SIFFREDI AGLI AVN AWARDS

Nel corso del nuovo reportage di Pupo sul mondo della trasgressione e dei film a luci rosse destinati ad un pubblico adulto, il cantante incontrerà anche uno dei principali rappresentanti dell'hard: Rocco Siffredi. Il pornodivo 54enne, già vincitore di oltre 40 AVN, prenderà parte anche alla cerimonia di consegna degli Adult Video News Awards 2018. A margine della kermesse alla quale ha partecipato anche Pupo, l'attore e produttore italiano ha commentato: "Sono contento che Pupo sia venuto a trovarmi e a vedere coi propri occhi l’energia positiva del mondo dei film per adulti e dei suoi protagonisti. Pupo e le sue canzoni sono da sempre testimoni di quanto sia alta la richiesta internazionale per la qualità e la creatività degli italiani". La prima tappa in America non era finita nel migliore dei modi per il popolare cantautore. Dopo essersi divertito nel provare per la prima volta la marijuana nella California della cannabis legalizzata, aveva poi accusato le conseguenze di un uso forse eccessivo e fin troppo goliardico. Nonostante questo aveva espresso il desiderio di cimentarsi come attore in un film hard. In una diretta Facebook sulla pagina de Le Iene qualche utente gli aveva domandato cosa lo abbia spinto a provare prima con la cannabis e poi con il mondo del porno. "Pura curiosità", aveva replicato Pupo. Quindi aveva dato l'appuntamento a stasera, in vista del nuovo imperdibile servizio: "Non potete perdervi la puntata di giovedì de Le Lene, quando io cercherò di entrare per la prima volta nel fantastico, mirabolante, meraviglioso mondo del porno, facendo un provino hard".

© Riproduzione Riservata.