Quinta Colonna/ Anticipazioni e ospiti: Mario Giordano e Luisella Costamagna da Paolo Del Debbio (10 maggio)

Quinta Colonna, ecco le anticipazioni, i temi e tutti gli ospiti di Paolo Del Debbio in onda oggi, giovedì 10 maggio su Rete4, da Mario Giordano e Luisella Costamagna.

10 maggio 2018 Valentina Gambino

Quinta Colonna, anticipazioni

Torna anche stasera, il nuovo appuntamento con Quinta Colonna. Il programma di attualità e approfondimento politico in onda nella prima serata di Rete4, riaprirà i battenti dalle 21.15 con Paolo Del Debbio ancora pronto a parlare del Governo di larghe intese tra Salvini e Di Maio. La trasmissione non chiude – almeno al momento – ed anzi continua ad appassionare il pubblico raccontando quasi in tempo reale tutto ciò che succede nel nostro complicato Belpaese. Scopriamo a seguire, tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, giovedì 10 maggio 2018. Come sempre, vi ricordiamo che il programma potrà essere anche seguito anche in diretta streaming e attraverso le principali piattaforme social. Ed infatti, vi basterà semplicemente collegarvi sul portale ufficiale di Mediaset.it per seguirlo tramite Personal Computer oppure scaricare la relativa applicazione di Mediaset Fan da installare su dispositivi mobili. In questo modo, il talk potrà essere seguito anche in mobilità disponendo di una connessione dati.

Quinta Colonna, ospiti e anticipazioni

Tutti gli ultimi accadimenti politici saranno nuovamente al centro dell’appuntamento con Quinta Colonna, in onda questa sera su Rete4 con Paolo Del Debbio. A partire dalle 21.15 circa, si riapriranno i battenti tra attualità e politica, con tanti ospiti e temi: scopriamoli insieme grazie alle ultime anticipazioni. Al centro della trasmissione le dinamiche tra governo di tregua, possibili alleanze ed elezioni balneari. Prendono parte al confronto, il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio, il parlamentare FdI Giovanni Donzelli, il deputato Pd Gianfranco Librandi, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci (Pd), il direttore de Ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, il direttore di Libero Pietro Senaldi e i giornalisti Mario Giordano e Luisella Costamagna. Proprio Mario Giordano è stato al centro delle news televisive per avere lasciato la direzione del TG4, al suo posto subentra Rosanna Ragusa, attuale condirettore di Videonews. L’appuntamento con Quinta Colonna è quindi rinnovato per questa sera, giovedì 10 maggio a partire dalla prima serata.

