Romina Power/ L'intervista di Maurizio Costanzo: "Con Al Bano c'è qualcosa che ci legherà per tutta la vita"

Romina Power, a L'intervista di Maurizio Costanzo, torna a parlare dell'ex marito Al Bano svelando che ci sarà sempre un legame indissolubile con lui. Tutte le dichiarazioni.

10 maggio 2018

Al Bano e Romina

Romina Power è la protagonista de L’intervista di Maurizio Costanzo che torna in onda lunedì 14 maggio, in prima serata su canale 5. Da mesi al centro del gossip per il rapporto ritrovato con Al Bano, la cantante si lascia andare ad una confessione svelando il legame che ha ancora con l’ex marito nonostante siano passati anni dalla fine del loro matrimonio. Dopo essersi fatti la guerra, Al Bano e Romina, nell’ultimo periodo, anche grazie al ritorno sulle scene della coppia professionale, hanno instaurato un nuovo legame basato sul rispetto e l’affetto sincero. I fans, soprattutto da quando è finita la storia tra Al Bano e Loredana Lecciso, continuano a sognare il ritorno di fiamma. Cosa c’è davvero tra Al Bano e Romina? I due torneranno ufficialmente insieme? “Non so che cos’è lui” – risponde Romina a Maurizio Costanzo. “È una cosa strana che mi lega ad Albano, un legame indissolubile. Mi fa venire veramente i nervi… Questa cosa che ci lega non smetterà mai”. Dopo la fine del suo matrimonio, Romina confessa di non essersi più innamorata. E quando Al Bano le chiede con chi sia sposata mentalmente, risponde: “Anche per la chiesa sono sposata, non abbiamo mai divorziato. Già il fatto che io non sia riuscita a trovare un’altra persona la dice lunga, no?”.

ROMINA POWER E IL RICORDO DELLA FIGLIA YLENIA

Nella vita di Romina Power c’è una ferita che non si rimarginerà mai ovvero la figlia Ylenia. La cantante torna a parlarne a L’intervista. A Maurizio Costanzo ha raccontato di sperare che la figlia sia da qualche parte nel mondo. “Io spero che lei sia da qualche parte e legga. Voglio che circoli la sua immagine, il suo viso sui social, perché può capitare a qualcuno di vederla per strada, o che abbia perso la memoria…” – spiega Romina che poi aggiunge – “Perché è molto misterioso che spariscano queste ragazze a New Orleans e che la polizia non agisca in maniera… e che non venga fatto un processo come si deve. Dopo un po’ viene tutto arenato, tutto sepolto, tutto coperto…”. Romina conclude confessando di pensare spesso alla figlia la cui scomparsa rappresenta una ferita anche per Al Bano.

