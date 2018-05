STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI/ Su Canale 5 il film con Sophie Nélisse (oggi, 10 maggio 2018)

Storia di una ladra di libri, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 10 maggio 2018. Nel cast: Sophie Nélisse, Nico Liersch, Hildegard Schroedter, alla regia Brian Percival. Il dettaglio.

10 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST SOPHIE NELISSE

Il film Storia di una ladra di libri va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 10 maggio 2018 alle ore 21.25. Storia di una ladra di libri è una pellicola drammatica che è stata interpretato da una straordinaria Sophie Nélisse, che veste i panni di Liesel Meminger. La pellicola è stata diretta nel 2013 da Brian Percival, noto principalmente per questo film e per aver diretto sei episodi della serie televisiva Downton Abbey. Si tratta di un adattamento cinematografico dell'opera narrativa nata dalla penna di Markus Zusak. La sceneggiatura del film è stata affidata a Michael Petroni, sceneggiatore statunitense che ha contribuito al successo di Le cronache di Narnia - Il viaggio del veliero, Possession, La regina dei dannati, Miracles e Masters of Science Fiction. Nel cast di Storia di una ladra di libri figurano anche Geoffrey Rush ed Emily Watson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI, LA TRAMA DEL FILM

Liesel Meminger è la giovane protagonista della storia, sta viaggiano in treno assieme a sua madre e suo fratello Werner quando quest'ultimo muore improvvisamente, a causa di un malore. Durante le esequie, Liesel trova un libro, probabilmente perso da uno degli inservienti che si sono occupati della sepoltura di suo fratello, e decide di raccoglierlo. Trascorrono alcune settimane dal funerale e Liesel, che ha solo 9 anni, viene data in affidamento alla famiglia Hubermann, in quanto sua madre è stata costretta a fuggire dalla Germania per sopravvivere alle leggi razziali. Intanto gli Hubermann si affezionano alla piccola Liesel che scoprono non essere in grado di leggere e scrivere. Il suo nuovo papà adottivo decide così di rimediare insegnandole a leggere grazie al manuale trovato da Lesel al funerale di suo fratello. La bimba inizia ad appassionarsi avidamente alla scrittura, tanto da guadagnarsi la stima e il rispetto della signora Isa, che dispone di un'immensa biblioteca appartenuta a sua figlio di cui non ha più notizie da diverso tempo.

© Riproduzione Riservata.