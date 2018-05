STRISCIA LA NOTIZIA CONTRO FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO/Video: “Si sono lasciati? Si sapeva già tutto"

Il video di Striscia la Notizia sullo scoop Monte-Di Benedetto

Nuovo scoop da parte del tg satirico Striscia La Notizia. Questa volta, nel mirino del programma di Antonio Ricci, vi sono Francesco Monte e Paola Di Benedetto. I due si sono lasciati pochi giorni fa, dopo che la loro storia era nata non molto tempo prima, precisamente durante il reality show L’Isola dei Famosi. Una rottura che però non è così sorprendente come sembra, o per lo meno, non per tutti. Gli attenti colleghi di Striscia hanno infatti pizzicato l’ex fidanzato di Paola, il concorrente del Grande Fratello Matteo Gentili, parlare così ad Alessia Prete, altra concorrente del GF nonché sua nuova fiamma: «Tutto quello che lei ha fatto con Francesco una settimana prima – racconta - lo hanno fatto per audience. E mi ha detto che a breve si sarebbero lasciati prima di venire qua».

“VOLEVANO CREARE UNO SCOOP…”

In poche parole, era tutto già scritto, proprio per aumentare l’audience e creare un "caso" sia dentro la casa, quanto sui giornali. Matteo, stando alle sue rivelazioni, si sarebbe tra l’altro rivisto con la sua ex poco prima di iniziare l’avventura nel reality show di Canale 5, e di conseguenza, il confronto avvenuto fra i due nella casa, durante la seconda puntata del programma, sarebbe stato in parte un falso. Tra l’altro, pare che a Matteo sia stato chiesto di rivedere l’ex per creare un altro scoop di gossip: «Tutto quello che hanno fatto loro – ha aggiunto - a me hanno chiesto di vedere lei prima di venire qua perché dovevano fare uno scoop sul giornale». Per approfondire l’argomento, ecco il video pubblicato da Striscia durante la puntata andata in onda questa sera.

