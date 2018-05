Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e donne, la dama: "Ho paura di soffrire", lui la sceglierà?

La conoscenza tra Sossio e Ursula continua. Lui, però, non sembra così convinto di dare l'esclusività a Ursula, così lei sfoga con i giornalisti: "Ho paura di soffrire"

10 maggio 2018 - agg. 10 maggio 2018, 14.04 Camilla Rosa Alice Catalano

Sossio Aruta e Ursula Bennardo stretti in un ballo (Foto: Facebook)

Mancano poche settimane alla chiusura del programma di incontri ideato da Maria de Filippi, Uomini e Donne, per la pausa estiva. Le coppie cercano di affrettare le loro conoscenze per iniziare un’estate fresca e ricca di vero amore. Tra quelle formate durante le puntate di questa edizione – la ventunesima – ce n’è una di cui non abbiamo ancora compreso le sorti e il reale interesse, soprattutto da parte di lui. Stiamo parlando di Sossio Aruta, ex calciatore e attaccante del Taranto, e la bionda Ursula Bennardo. La storia tra i due è iniziata circa un paio di mesi fa e, se da una parte lei ha ben chiare le intenzioni e ciò che vuole, lui non sembra così altrattanto sicuro. Anzi, sembra proprio che al giovane, ormai un affezionato del programma della De Filippi, piaccia tenere il piede in due – o più - scarpe. Nel frattempo, però, le uscite tra i due continuano anche al di fuori del contesto televisivo; hanno passato la Pasqua insieme e in quesa occasione, per coincidenze e non per averlo programmato, Sossio ha conosciuto i tre figli di lei, avuti dal precedente matrimonio.

LE PAROLE DI URSULA: “MIO PADRE MI AVEVA AVVISATA”

Ursula Bennardo ora, però, ammette di essere stata troppo paziente con Sossio. All’inizio non ha voluto influenzarlo nelle scelte, lasciandolo libero di percorrere le strade che preferiva o meglio le donne che preferiva, come Chiara un’altra dama che Sossio ha iniziato a frequentare. Ma il calciatore non sa che tutta quella libertà aveva un perché. Le donne sono capaci di mettere alla prova i propri uomini in ogni occasione e così ha fatto Ursula: “Mi piace analizzare i comportamenti di un uomo quando è libero di scegliere”. Ma da quel preciso istante i due feroci opinionisti (più Tina che Gianni) hanno iniziato ad accusarla per non essersi allontanata da un uomo che non l’avrebbe messa al primo posto. Ursula, infatti, ammette a un noto magazine di essere in difficoltà e di non star vivendo bene la decisione di Sossio di voler uscire con altre donne. Ma lei era già stata messa in guardia dal padre: “Quando Sossio giocava nel Taranto io ero una bambina, avevo nove anni e lui ventuno. Mio padre se lo ricorda come un giocatore forte e come un uomo sentimentalmente inaffidabile”.

CHI È URSULA BENNARDO?

Bionda, alta, giovane e bella. Lei è Ursula Bennardo, una delle dame più criticate del trono over (dopo Gemma, ovviamente). Si è sposata da giovanissima, a soli 18 anni e con l’ormai ex marito ha condiviso la gioia della nascita di tre figli (ora hanno diciassette, quindici e tredici anni). Al settimanale a cui ha rilasciato l’intervista, racconta di aver scoperto solo pochi anni fa di non essere mai stata realmente innamorata di suo marito. “Sono sempre stata una donna riflessiva, facevo fatica a lasciarmi andare, pensavo facesse parte del mio modo di essere”. Ormai, con dei figli grandi, Ursula ha deciso di partecipare al programma, con l’unica premessa e convinzione che sarebbe dovuto essere l’uomo a corteggiare la donna e non il contrario. Ora i due si frequentano da due mesi e se da una parte lei richiede l’esclusività, Sossio sembra voler ancora conoscere altre donne. Durante le prime settimane della loro frequentazione Sossio ha passato la notte con un’altra donna, dal quel momento Ursula nutre molti dubbi sull’uomo in questione e confessa che se lo rifacesse una seconda volta chiuderebbe definitivamente la loro storia.

© Riproduzione Riservata.