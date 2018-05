Striscia contro il Grande Fratello/ Video, Aida Nizar: eliminazione decisa prima? I dettagli che non tornano

Striscia la Notizia contro il Grande Fratello 2018, Video: Aida Nizar e l'eliminazione studiata a tavolino? Ecco tutti i dettagli che non tornano al TG di Antonio Ricci.

10 maggio 2018 Valentina Gambino

Aida Nizar, Grande Fratello 2018

L’eliminazione di Aida Nizar era in programmata a tavolino? Gli amici di Striscia la notizia sono tornati ad indagare sulla questione. Dopo aver fatto la “guerra” all’Isola dei Famosi, l’irriverente TG satirico di Antonio Ricci, vuole approfondire anche la questione legata al Grande Fratello 2018 di Barbara d’Urso. Ed infatti, per gli amici di Striscia l’uscita della spagnola puzzerebbe di bruciato: ecco per quale motivo. Durante la quarta puntata del reality show condotto dalla ruspante napoletana, la spagnola ha dovuto rinunciare al suo “sogno” in sfida contro Alberto, Simone (ma soprattutto) Luigi. Ed infatti, senza mezzi termini, la “lotta dura” era proprio tra Favoloso e la Nizar. Il ciclone spagnolo sul web è molto amata ecco perché, la sua uscita ha creato più di un malumore. Nella puntata andata in onda lo scorso mercoledì, il programma trasmesso poco prima dell’appuntamento in prime time, ha ricostruito minuziosamente tutti i dettagli che sarebbero arrivati tramite una lunga serie di segnalazioni: eliminazione studiata a tavolino?

Aida Nizar, eliminazione decisa prima? I dubbi di Striscia

Il tutto è partito da una Stories di Barbara d’Urso quando nello studio, un brevissimo fotogramma ha evidenziato il gobbo della puntata con la scritta: “Eliminato Vs Malgioglio”. Tutti quindi, hanno pensato che l’uscita riguardasse proprio Aida, colei che aveva avuto dei battibecchi con Cristiano durante la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello. Ma non è finita qui. Durante l’ingresso in studio, il paroliere siciliano ha fatto finta di non volerle parlare girandosi di spalle. Successivamente ha affermato: “Tommaso, mi giro adesso?”. Tommaso è il nome di uno degli autori del programma e quindi, anche questo dettaglio ha scatenato l’attentissimo popolo della rete, pensando a qualcosa di studiato a tavolino grazie ad un copione preciso. Non meno importante il cuore che Simona Izzo aveva in mano con la scritta “Aida”: come avrebbe potuto averlo se non avesse saputo dal principio della sua eliminazione? Si attendono repliche. Cliccate qui per rivedere il video del servizio di Striscia la Notizia.

