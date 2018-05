Striscia la Notizia / Max Laudadio indaga tra droga e violenza sui treni lombardi (oggi, 10 maggio 2018)

Striscia la Notizia, torna l'appuntamento con il telegiornale satirico stasera su Canale 5. Max Laudadio ci propone un indagine su droga e violenza a bordo dei treni lombardi. (10 maggio)

10 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Striscia la Notizia

A Striscia la Notizia stasera ci sarà un momento davvero molto importante con il servizio di Max Laudadio pronto a lanciare un nuovo allarme. L'inviato del telegiornale satirico infatti ha scovato sui treni della Lombardia diverse immagini che regalano grande preoccupazione. Vedremo infatti un tossicodipendente con una siringa in mano pronto a effettuare l'iniezione per drogarsi, oltre ad altri ragazzi che tranquillamente fumano eroina e marijuana. Inoltre ci saranno raccontati diversi atti di violenza davvero forti come un ragazzo che con l'abbonamento scaduto si è letteralmente scagliato contro un controllore oppure un passeggero pronto a prendere a calci e pugni un altro. Una situazione veramente molto preoccupante verso il quale servirà assolutamente prendere un immediato rimedio.

APPUNTAMENTO STASERA SU CANALE 5

Torna stasera il consueto appuntamento con il telegiornale satirico Striscia la Notizia. Ideato ormai trent'anni fa da Antonio Ricci vede alla conduzione su Canale 5 in questo periodo i due comici siciliani Ficarra e Picone. Saranno moltissimi i programmi di approfondimento che ci porteranno a scoprire diverse situazioni interessanti. Tra ironia e serietà ci troviamo di fronte a un programma che negli anni ha scoperto davvero situazioni molto importanti e dato una mano concreta alle forze dell'ordine. In questa stagione sicuramente si è distinto tra tutti l'operato di Brumotti che ha lanciato una vera e propria lotta coraggiosa contro il mondo della criminalità organizzata dietro la droga. L'appuntamento è fissato per le 20.40 quando Striscia la Notizia andrà in onda su Canale 5. Potremo seguire il programma in televisione oppure in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui.

