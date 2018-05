THE ASSASSINATION/ Su Iris il film con Sean Penn e Naomi Watts (oggi, 10 maggio 2018)

The assassination, il film in onda su Iris oggi, giovedì 10 maggio 2018. Nel cast: Sean Penn, Naomi WattseDon Cheadle, alla regia Niels Mueller. La trama del film nel dettaglio.

10 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST SEAN PENN

Il film The assassination va in onda su Iris oggi, giovedì 10 maggio 2018, alle ore 23.40. Una pellicola biografica e drammatica che vede Sean Penn nei panni del personaggio principale. La storia ruota attorno alla vita di Simon Byck, l'uomo che pianificò l'omicidio di Richard Nixon, che venne poi sventato. Nella pellicola diretta nel 2004 da Niels Mueller appaiono anche altri grandi interpreti cinematografici di caratura internazionale come Naomi Watts, Don Cheadle, Jack Thompson, Brad William, Henke Nick Searcy e Michael Wincott. Niel Muller è un regista americano che ha proprio debuttato nel mondo del cinema grazie a questo film, raccogliendo consensi da parte dei più importanti critici cinematografici internazionali. Tuttavia la sua carriera nel cinema si è fermata proprio nel 2004 ed è proseguita in televisione. Nel 2010, infatti, ha curato la regia di The defenders, una serie tv molto famosa sia negli Stati Uniti che all'estero. L'esordio alla regia di Niel Muller si tramutò in un tripudio di consensi che venne ulteriormente consolidato da una straordinaria performance offerta da Sean Penn. L'attore americano, infatti, riuscì ad entrare a pieno nei panni di Simon Byck, incantando il pubblico di tutto il mondo. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THE ASSASSINATION, LA TRAMA DEL FILM

Samuel Byck lavora come rappresentante presso un mobilificio alle dipendenze di Norman Vincent Peale, un uomo senza scrupoli che non si pone alcun problema nel truffare la sua clientela. Oltre a covare un odio represso contro il suo titolare, Samuel disprezza apertamente Nixon, il presidente degli Stati Uniti in carica. Mentre la sua vita va a rotoli, con sua moglie che lo ha lasciato per un altro ed un prestito non convalidato a suo favore, Samuel si convince che l'origine di ogni sua disfatta sia legata a Richard Nixon. Decide così di pianificare un attentato ai danni del presidente dirottando un aereo di linea con a bordo Nixon.

© Riproduzione Riservata.