THE FIGHTER/ Su Iris il film con Mark Wahlberg e Christian Bale (oggi, 10 maggio 2018)

The Fighter, il film in onda su Iris oggi, giovedì 10 maggio 2018. Nel cast: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams e Melissa Leo, alla regia David O. Russell. Il dettaglio della trama.

10 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST MARK WAHLBERG

Il film The Fighter va in onda su Iris oggi, giovedì 10 maggio 2018, alle ore 21.00. La pellicola è stata affidata alla regia di David O. Russell e vede protagonista il noto attore cinematografico americano Mark Wahlberg che veste i panni di Micky Ward. Quest'ultimo è stato un campione mondiale di pugilato noto in tutto il mondo per aver affrontato e battuto le più grandi leggende della boxe internazionale, come Arturo Gatti. Accanto a Mark Wahlberg figurano anche altri volti noti del cinema hollywoodiano come Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo e Jack McGee. Ottima l'accoglienza che la critica ha riservato al film che nel 2010 ha potuto contare sulla regia di un grande professionista come David Russel, che prima di dedicarsi a The fighter aveva sceneggiato e diretto film come I heart Huckabees - Le strane coincidenze della vita, Amori e disastri e Spanking the Monkey. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THE FIGHTER, LA TRAMA DEL FILM

Micky Ward è una vera e propria stella del pugilato americano. Affiancato dalla sua famiglia (il fratello Dicky che lo allena e sua madre che gli fa da manager) la carriera del giovane sembra però non decollare a dovere. L'incontro con l'affascinante Charlene cambia le carte in tavola, con Micky che si rende presto conto di quanto le ingerenze della sua famiglia incidono sulla sua carriera. Intanto suo fratello Dicky viene arrestato in seguito ad una rissa ed un documentario trasmesso da un importante emittente televisiva lo dipinge come un tossicodipendente, e non come un ex campione di pugilato. Uscito di prigione, però, suo fratello Marck decide di concedergli una chance chiedendogli di allenarlo per un incontro importantissimo per la sua carriera. Mark vincerà alla grande, permettendo a Dicky di ritrovare la fiducia in se stesso.

