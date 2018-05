The Voice of Italy 2018/ Finale, diretta: omaggio ad Avicii, ospite Mihail. Chi sarà il vincitore? (10 maggio)

The Voice of Italy 2018, diretta finale 10 maggio: inediti e duetti per i finalisti. Omaggio al dj svedese Avicii, ospite della serata Mihail e Betta Lemme. Chi sarà il vincitore?

10 maggio 2018 Stella Dibenedetto

The Voice of Italy 2018

Giovedì 10 maggio, in prima serata su Raidue, va in onda la finale di The Voice of Italy 2018. Lo studio Mecenate 2000 è stato rinnovato per accogliere i quattro finalisti Maryam Tancredi (Team Al Bano, 19 anni da Napoli); Beatrice Pezzini (Team J- Ax, 20 anni da Verona); Asia Sagripanti (Team Francesco Renga, 19 anni da Pordenone) e Andrea Butturini (team Cristina Scabbia, 23 anni da Brescia). Lo spettacolo non lascerà nulla al caso. I finalisti saranno accompagnati da un’orchestra e da un corpo di ballo che daranno vita ad uno show unico. Per i coach J-Ax, Francesco Renga, Cristina Scabbia e Al Bano, dopo otto settimane nel corso delle quali hanno dovuto fare delle scelte difficili, nel corso della finale sarebbero semplici spettatori. La scelta del vincitore, infatti, è affidata al pubblico che, attraverso il televoto, decreterà la voce che vincerà un contratto discografico con la Universal.

THE VOICE OF ITALY 2018: LA SERATA FINALE

Musica, prove corali ed emozioni saranno gli ingredienti principali della finale di The voice of Italy 2018. Dopo le “Blind Auditions”, i durissimi “Knock Out” e le “Battle” dove J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia hanno scelto l’unico finalista del proprio team, questa sera, per i quattro concorrenti è arrivato il momento di fare un ultimo sforzo. Nel corso della serata, i finalisti daranno vita a diverse esibizioni. I 4 inediti dei finalisti, Arriverà l’estate (Beatrice Pezzini), Gravità (Asia Sagripanti), Una buona idea (Maryam Tancredi) e La risposta (Andrea Butturini), sono già disponibili per il download e lo streaming su tutte le piattaforme digitali. Il video più visualizzato assegnerà un bonus al cantante valido per la classifica del primo televoto di giovedì prossimo. Beatrice Pezzini eseguirà Million Reasons (Lady Gaga); Piccole cose (J-Ax, Fedez) in duetto con J-Ax e l’inedito Arriverà l’estate. Maryam Tancredi, invece, porterà sul palco No (Meghan Trainor), il duetto con Al Bano in The Prayer (Andrea Bocelli e Celine Dion) e l’inedito Una buona idea. Asia Sagripanti eseguirà I kissed a girl (Katy Perry); L’amore altrove (Francesco Renga) in duetto con Renga e l’inedito Gravità. Andrea Butturini, infine, sarà alle prese con Dream on (Aerosmith), con Under Pressure (Queen) in duetto con Cristina Scabbia e con l’inedito La risposta.

GLI OSPITI DELLA FINALE

Gli ospiti della finalissima di The Voice of Italy 2018 saranno il re delle radio Mihail, al primo posto ella classifica airplay di EarOne con il singolo Who You Are e la cantautrice canadese Betta Lemme che duetterà coi finalisti nella sua super-hit Bambola. Nel corso della serata, poi, ci sarà un omaggio al dj svedese Avicii, scomparso lo scorso 20 aprile. Il gruppo d’ascolto radio di ‘The Voice of Italy’ guidato da Gino Castaldo, Max Cervelli ed Ema Stokholma ospiterà Claudio Di Biagio e Lory Del Santo che commenteranno le esibizioni dei quattro finalisti. Sarà, dunque, una serata speciale nel corso della quale i concorrenti canteranno da soli ma anche in duetto.

IL TELEVOTO

Il pubblico avrà un ruolo fondamentale nella finale di The voice of Italy. I telespettatori, nel corso della serata, saranno chiamati ed esprimere il proprio giudizio più volte nel corso della serata. Per esprimere il proprio voto è necessario chiamare il numero 894.424 da telefono fisso e seguire le istruzioni o inviare un SMS con il codice al 478.478.4 al costo massimo di 0,51 Euro per ogni voto espresso. E’ possibile esprimere un massimo di 5 voti per ogni sessione. I telespettatori, dunque, avranno una grossa responsabilità nel corso della finale al termine della quale verrà decretato il vincitore assoluto.

