Uomini e Donne/ Gemma Galgani tra Marco e Giorgio: la dama a un bivio e pronta a una scelta (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani sceglierà Marco Cappagli o Giorgio Manetti? La dama ad un bivio: lascerà il programma?

10 maggio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Gemma Galgani, Marco Cappagli e Giorgio Manetti: un triangolo che, inevitabilmente, continua a far discutere. Il pubblico si chiede se l'interesse del nuovo pretendente della Galgani sia reale o se sia soltanto una strategia per apparire in tv ed avere notorietà. "Possibile che qualcuno a 57 anni si dichiari innamorato dopo soltanto una settimana? Mi sembra davvero strano che questo Marco faccia dichiarazioni così importanti e proprio a Gemma, guarda coso!" scrive una telespettatrice del Trono Over. Ma la stessa dama ha deciso di non buttarsi a capofitto in questa nuova conoscenza e, nonostante lui abbia provato ad andare oltre il bacio con lei, Gemma non se l'è sentita di fare un passo così importante. Un comportamento, quello di Marco, che tuttavia sembra confermare le sue intenzioni e la sua forte e reale attrazione per Gemma.

GEMMA E L'INCOGNITA GIORGIO

Ed è per questo che il sospetto che questo rapporto, durante l'estate, possa crescere ancora di più. Solo lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, Gemma potrà capire se Marco prova davvero dei sentimenti per lei e, se così fosse, potrebbe anche decidere di non tornare in studio e di lasciare il programma per stare con lui. Ma c'è un'altra incognita in tutto questo: Giorgio Manetti. Gemma lo ha davvero dimenticato? Perché se così non fosse, nonostante il corteggiamento serrato di Marco, la dama potrebbe continuare a rimanere in studio per Manetti, cosa che complicherebbe ancora di più la sua posizione nello studio di Uomini e Donne e, soprattutto, gli scontri con Tina Cipollari.

© Riproduzione Riservata.