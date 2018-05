Uomini e Donne/ Nilufar Addati sceglie Nicolò? Due differenze e una certezza per la tronista (Trono Classico)

10 maggio 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati, Uomini e donne

Nilufar Addati è pronta a fare la sua scelta. La tronista ha fatto l'atteso annuncio nel corso della nuova registrazione del trono classico, svelando che - come accaduto già per Paolo Crivellin e Nicolò Brigante - prima trascorrerà un giorno e una notte in villa con Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. La curiosità è inevitabilmente tanta: chi dei due sarà la sua scelta? Nuovi indizi arrivano proprio dalla registrazione di Uomini e Donne, che ha visto ancora uno scontro tra Nilufar e Giordano. La tronista si aspettava che, dopo la questione "magliette con logo", si presentasse in camerino per scusarsi ma Giordano si aspettava la stessa cosa da lei per il trattamento ricevuto. I due non si sono quindi incontrati, ma non è stata la stessa cosa per Nicolò che ha invece avuto modo di trascorrere una bellissima giornata con Nilufar.

GIORDANO E NICOLO': ULTIME BATTUTE PRIMA DELLA SCELTA

Momenti infatti davvero speciali quelli trascorsi da Nilufar con Nicolò: per lui, come svelano le anticipazioni di NewsUed, la tronista ha deciso di scrivere una lettera, sottolineando le tante cose che le piacciono di lui. "Con te mi sento protetta e mi piace che tu sia andato contro tutto e tutti" sono le parole di Nilufar per Nicolò che si commuove e la bacia con trasporto. Inevitabile notare la sintonia forte tra i due ragazzi: il loro rapporto ha avuto più alti che bassi a differenza di quello con Giordano, fatto di tanti scontri ma anche tanti momenti di grande passione. Nilufar sceglierà la certezza di un rapporto che preannuncia essere sereno e stabile con Nicolò, che tante cose condivide con lei, o l'incertezza di una relazione passionale ma probabilmente ricca di scontri con Giordano? Vedremo dove il cuore la porterà.

