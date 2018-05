VINCITORE THE VOICE OF ITALY 2018/ Chi è? Maryam Tancredi è la favorita

Vincitore The Voice of Italy 2018: chi porterà a casa il contratto discografico con la Universal tra Maryam Tancredi, Andrea Butturini, Beatrice Pezzini e Asia Sagripanti? Tutte le quote.

The Voice of Italy 2018

Chi sarà il vincitore di The Voice of Italy 2018? Oggi, giovedì 10 maggio, in prima serata su Raidue, sarà decretata la voce più bella del talent show. Al Bano, J-Ax, Cristina Scabbia e Francesco Renga, dopo aver scelto i finalisti, saranno dei semplici spettatori della finale. A decidere il vincitore, infatti, sarà il pubblico attraverso il televoto a scegliere chi porterà a casa il contratto discografico con la Universal. Nel corso della semifinale è stato eliminato Marco che era considerato un probabile vincitore. La decisione ha scatenato accese critiche nei confronti di Cristina Scabbia. Chi, invece, sta piacevolmente colpendo il pubblico è Al Bano che, sin dalla prima puntata delle Blind Auditions, non ha sbagliato un colpo. Il cantante di Cellino San Marco ha tirato fuori la sua grande esperienza musicale per scegliere i talenti e non è escluso che possa essere il suo finalista il vincitore finale. Tra Maryam Tancredi, Andrea Butturini, Mara Sottocornola e Asia Sagripanti chi sarà il vincitore di The Voice 2018? Lo scopriremo solo al termine della finalissima. Le quote dei bookmakers, però, possono aiutare il pubblico a capire chi potrebbe portare a casa la vittoria.

VINCITORE THE VOICE OF ITALY 2018: LE QUOTE

La grande favorita per la vittoria di The Voice of Italy 2018 è Maryam Tancredi del Team Al Bano. Voce celestiale, Maryam non ha sbagliato nulla sin dalle Blind Auditions e anche nel corso della semifinale ha conquistato il pubblico che al termine della sua esibizione le ha regalato anche una standing ovation. La sua vittoria è quotata intorno al 2.20-2.50. Alle sue spalle si piazza Andrea Butturini del Team di Cristina Scabbia. Tra i quattro finalisti, Andrea è sicuramente quello che è cresciuto di più sorprendendo positivamente non solo i quattro coach, ma anche i telespettatori interpretando un brano di De Andrè con cui ha dimostrato di essere anche un ottimo interprete. La sua vittoria è data a 4.50. Segue Beatrice Pezzini del team J-Ax che si piazza sul terzo gradino del podio dei favoriti. La vittoria della finalista del rapper è quotata intorno a 5.00 e 6.00. Infine, staccata dai primi tre è Asia Sagripanti del Team di Francesco Renga la cui vittoria è quotata a 10.00. Cosa accadrà, dunque, al termine della finale? A vincere The Voice of Italy 2018 saranno davvero Al Bano e la sua finalista?

