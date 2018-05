Va' dove ti porta il cuore/ Su Rai Movie il film con Virna Lisi (oggi, 10 maggio 2018)

Và dove ti porta il cuore, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 10 maggio 2018. Nel cast: Virna Lisi, Margherita Buy, alla regia Cristina Comencini. Il dettaglio della trama.

10 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

VIRNA LISI NEL CAST

Il film Va' dove ti porta il cuore va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 10 maggio 2018, alle ore 23.40. La trama che trae ispirazione dall'omonima opera di Susanna Tamaro, nota scrittrice italiana particolarmente apprezzata da Cristina Comencini, la regista del film. Come spesso accaduto in altre pellicole di cui ha curato la regia, la Comenicini si è anche occupata della sceneggiatura assieme a Roberta Mazzoni, sceneggiatrice e scrittrice italiana che ha sceneggiato film come Il padre di mia figlia, Matrimoni e Nel mio amore. Interpreti principali del film sono Virna Lisi, Margherita Buy, Galatea Ranzi, Massimo Ghini, Tchéky Karyo e Valentina Chico. Margherita Buy e Massimo Ghini avevano già collaborato fianco a fianco sulllo stesso set nel 1993, nel film Tutto cominciò per caso. Le musiche del film sono state affidate a Claudio Capponi, musicista italiano che ha curato le colonne sonore di La mia casa in Umbria, Dio vede e provvede e Storia di una capinera. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VA' DOVE TI PORTA IL CUORE, LA TRAMA DEL FILM

Olga, dopo essere stata praticamente cresciuta da sua nonna Marta, decide di partire alla volta degli Stati Uniti per tentare la fortuna. Nonostante la lontananza e l'affetto che le lega, entrambe decidono di evitare qualsiasi tipo di contatto telefonico per alcuni mesi, a causa di alcuni dissidi e divergenze di vedute che hanno deteriorato il loro rapporto. Passano i mesi e Marta comprende che sta per arrivare la sua ora. Decidendo di non contravvenire al patto con sua nipote Olga, decide di lasciarle una lunga lettera raccontandole alcuni particolari inediti della loro famiglia. Da questo punto in poi il film si sviluppa in una serie di flash back con cui la lettera di Marta racconta l'intera vita della donna. La pellicola si conclude con la morte di Marta ed il ritorno a casa di Olga, straziata dalla perdita di sua nonna ma confortata dalla sua lettera.

