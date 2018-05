Vladimir Luxuria ha un nuovo fidanzato?/ L'identikit del fortunato: "giovane, bello e muscoloso"

Vladimir Luxuria ha un nuovo fidanzato? "Giovane, bello, muscoloso e con ambizioni del mondo dello spettacolo": chi sarà il fortunato? Mistero sul nome.

Vladimir Luxuria ha trovato finalmente l’uomo della sua vita? Secondo uno scoop del settimanale Oggi, nella vita della Luxuria ci sarebbe un nuovo amore. L’identità del fortunato non è stata svelato ma, stando a quanto riporta il noto settimanale, il nuovo fidanzato dell’opinionista sarebbe un giovane prestante e bello, con tanta voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo. Difficile individuare l’uomo in questione. Da parte sua, Vlamidir Luxuria non ha negato e confermato la notizia. Da parte sua, però, l’opinionista di Mattino Cinque e dei programmi di Barbara D’Urso non ha mai nascosto il suo sogno di trovare l’amore. Avrà finalmente trovato il suo principe azzurro? “Cologno Monzese si mormora che Vladimir Luxuria abbia trovato il vero amore e che stia vivendo una sfrenata passione fatta di complicità, cene romantiche e notti assai tumultuose”., si legge sul settimanale Oggi.

VLADIMIR LUXURIA: L’IDENTIKIT DEL PRINCIPE AZZURRO

L’identikit del nuovo fidanzato di Vladimir Luxuria ci sarebbe. Il settimanale Oggi, infatti, scrive: “I due si incontrerebbero in gran segreto in un motel alle porte di Milano. Lui è giovane, bello, muscoloso e con mire nel mondo dello spettacolo”. In attesa di scoprire il nome, ci sono diverse ipotesi. I fans dell’opinionista hanno immediatamente pensato a Michael Terlizzi, figlio di Franco, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2018 e per il quale la Luxuria non ha mai nascosto il suo interesse. Tra i due, però, sarebbe nata solo una splendida amicizia. Terlizzi, inoltre, dovrebbe partecipare alla nuova edizione di Temptation Island nelle vesti di tentatore, ruolo per il quale è necessario essere single. Non dovrebbe essere lui, dunque, il nuovo fidanzato di Vladimir Luxuria che, nelle trasmissioni a cui partecipa spesso, potrebbe svelare tutto.

